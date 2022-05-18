Вопросы улучшения жизни людей с инвалидностью обсудила сенатор Ляззат Калтаева с Президентом Арабского союза слепых

Депутат Сената Парламента РК Ляззат Калтаева встретилась с Президентом Арабского союза слепых Доктором Халидом Али Аль Найеми.

В своем приветственном слове сенатор отметила, что визит уважаемого гостя из Катара придаст импульс к укреплению двустороннего гуманитарного сотрудничества, а совместные усилия позволят существенно поднять уровень жизни людей с ограниченными возможностями.

«Казахстан ведёт постоянную работу по созданию максимально благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями. Для комплексной поддержки этой категории граждан соответствующим ведомством Казахстана принят Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года», - отметила депутат.

Доктор Халид Али Аль Найеми в свою очередь подтвердил готовность союза обменятся опытом по вопросам трудоустроиства людей с инвалидностью.

«Целью моега визита в Казахстан было построение моста между людьми с иналидностью Казахстана и Катара. Я считаю что мой визит был плодотворным. Потому что, я посетил специальные центры для людей с особыми потребностями, встретился с заместительем министра по вопросам социальной защиты. Сейчас, мы провели очень плодотворный разговор с сенатором. Я думаю что это только начало нашего сотрудничества, и в будущем мы перейдем на новой уровень отношений», - отметил Доктор Халид Али Аль Найеми.