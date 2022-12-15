Вопросы возврата капитала обсудили в Правительстве РК

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам возврата капитала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В совещании приняли участие представители министерств финансов, национальной экономики, юстиции, иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Национального банка, агентств по регулированию и развитию финансового рынка, противодействия коррупции, по финансовому мониторингу и АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Были рассмотрены предложения государственных органов по реализации указа главы государства.

В пресс-службе напомнили, что 26 ноября президент подписал Указ «О мерах по возврату государству незаконно выведенных активов».

В соответствии с указом Правительству совместно с заинтересованными государственными органами и организациями необходимо до 31 марта 2023 года разработать и внести на рассмотрение Мажилиса Парламента соответствующий проект закона.

Подводя итоги совещания, Ерулан Жамаубаев поручил выработать консолидированные предложения, направленные на реализацию указа президента.

Заседания рабочей группы будут проводиться каждую неделю.