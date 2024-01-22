Токаев: «Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме»

В ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел, президент потребовал усилить борьбу с распространением наркотиков, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Акорды

«Я несколько раз давал поручения по данному вопросу. Однако серьезных результатов нет. Доступность синтетических наркотиков и их стремительное распространение ведут к росту наркомании среди молодежи. Нужно широко разъяснять опасные последствия наркозависимости. Полиция должна активно бороться с производством, продажей и распространением наркотиков. Надо прекратить кампанейщину и работу только ради статистики», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также поручено поставить заслон киберпреступности и интернет-мошенничеству.

«Воры и бандиты должны сидеть в тюрьме. Это единственная цель вашей работы против криминала. Бескомпромиссная борьба с криминалитетом – ваша прямая ответственность и служебный долг», – заявил лидер Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев также призвал соблюдать права лиц, отбывающих наказание. По его мнению, тюрьма – это не только место наказания виновного, но и учреждение, после которого человек не должен возвращаться на криминальный путь.

Вместе с тем президент полагает, что деятельность органов правопорядка формирует образ всего государства в глазах граждан.