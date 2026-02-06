Восполнение пробелов пойдет на пользу

Саттар Рахметов, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации, доктор юридических наук, профессор

Серьезные изменения, которые происходят в общественно-политичес­кой жизни страны, диктуют необходимость разработки и принятия новой Конституции, так как действующая в определенной степени устарела, содержит ошибки и неточные формулировки.

Например, в пункте 3 статьи 12 записано: «Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет права и несет обязанности». Не совсем понятны слова «самого своего». Эти и другие неточности, а также накопившиеся недостатки следовало бы исключить, так как они не должны присутствовать в Основном законе, на который ориентируются все процессы, происходящие в нашем обществе.

Со дня опубликования проекта новой Конституции у жителей страны появилась возможность ознакомиться с ним, принять участие в его обсуждении и высказать свои пожелания, предложения и замечания. В проекте заложено немало новых положений, которые отсутствуют в действующей Конституции. По многим из них общественность отзывается положительно, высказываются и критические замечания.

Документ закрепляет новые механизмы общественного диалога, например, создается Народный совет. В связи с ухудшением экологической обстановки подчеркивается необходимость усиления экологической безопасности. Особое внимание уделено обеспечению защиты прав и свобод человека: в преамбуле новой Конституции они провозглашены в качестве главного приоритета государства. Основной закон делает человека и его права высшей ценностью, сместив акцент с государства на личность.

Вопросы соблюдения прав и свобод человека регулируются нормами большинства разделов проекта Конституции. Гарантируются такие права, как право на гражданство РК, запрет на выдачу иностранному государству гражданина РК, провозглашено, что права и свободы человека принадлежат каждому от рождения, признаются абсолютными и неотчуждаемыми. Установлен запрет на дискриминацию граждан РК, иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих или временно находящихся на территории республики, по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

Важную роль в предотвращении фактов незаконного привлечения к уголовной ответственности играет статья 19, в которой сформулировано «правило Миранды», то есть требование, обязывающее право­охранительные и специальные органы при задержании человека, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, уведомлять о его правах до начала допроса. Суть заключается в праве хранить молчание, предупреждении, что сказанное может быть использовано против него, а также праве на адвоката.

Важная гарантия соблюдения прав и свобод человека – установление принципа презумп­ции невиновности. Впервые подчеркнута роль адвокатуры в реализации гарантированных государством прав человека на судебную защиту и получение юридической помощи. Также впервые будет установлена возможность назначения одного и того же лица на должности председателя Конституционного суда, председателя Верховного суда и Генерального прокурора не более одного раза.

Одной из новелл следует назвать установление запрета на право быть избранным не только в отношении лиц, имеющих судимость, а также граждан, вина которых в совершении коррупционного правонарушения или прес­тупления установлена, даже если судимость погашена или снята. Установлен также новый порядок внесения изменений и дополнений в Конституцию, в соответствии с которым они будут вноситься всенародным референдумом. В целом новая Конституция направлена на восполнение пробелов, существующих в действующей, что будет способствовать дальнейшему развитию нашего общества.

