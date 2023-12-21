Восточно-Казахстанская область в 2023 году. Ключевые тренды развития

2024 год в Восточно-Казахстанской области объявлен Годом дорог. В 2 раза вырастет бюджет на ремонт и строительство транспортных артерий. Намечено отремонтировать 600 километров дорог и улиц. А с какими итогами завершает область 2023 год? Индустриальное развитие, переработка, туризм – эти направления составляют специфику региона, а также предоставляют возможности для развития. Ortcom.kz расскажет об этом подробнее в рамках спецпроекта, подготовленного СЦК совместно с областями страны.

Фото: ortcom.kz

Социально-экономическое развитие области: динамика положительная

По итогам текущего года валовый региональный продукт центра цветной металлургии Казахстана составит 4,4 триллиона тенге. Область демонстрирует рост темпов промышленного производства на 9%, сельского хозяйства - на 5%, инвестиций в основной капитал - на 7%, розничного товарооборота - на 8%. Стабилизирован рынок труда. Уровень безработицы снизился до 4,6%. Создано порядка 30 тысяч рабочих мест, из них более 20 тысяч – постоянные. Среднемесячная заработная плата выросла на 18% и составила 325 тысяч тенге. 42 проекта на 1,1 триллиона тенге вошли в общенациональный пул инвестиционных проектов от региона.

В Восточно-Казахстанской области созданы благоприятные условия для ведения малого и среднего предпринимательства, сформирована вся необходимая инфраструктура, отлажен механизм государственной поддержки, совместно с ФРП «Даму» реализуется региональная программа льготного финансирования проектов субъектов МСП «Ақ-Ниет». С начала года на 22 миллиарда тенге поддержано проектов МСБ. Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Налоговые же поступления в бюджет от МСБ выросли на 40%. Особое внимание уделяется поддержке инициативной молодежи - выдано 200 кредитов по льготной ставке на 1 миллиард тенге.

Безусловно, это положительно сказывается и на увеличении субъектов МСБ. По состоянию на 1 ноября 2023 года в области действуют более 64 тысяч субъектов МСБ, в 2022г. их было 59 тысяч.

Для повышения доходов населения и недопущения роста безработицы в области реализуется Региональная карта занятости на 2023 год. В комплексе с другими социально направленными мероприятиями уровень безработицы снизился, соответственно и получателей адресной социальной помощи стало меньше - на 20%.

Сельскохозяйственные мощности региона - решению глобальных задач

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 9,4 тысячи крестьянских и фермерских хозяйств, в которых трудятся более 18 тысяч человек.

Регион целенаправленно работает над выполнением поручения Президента увеличить долю переработанной продукции в АПК до 70%.

Одной из особенностей ВКО является производство подсолнечного масла. Здесь действуют 12 предприятий по добыче масла, а с учетом действующих и запланированных новых предприятий объём переработки маслосемян достигнет 900 тысяч тонн.

Впервые в Казахстане Восточно-Казахстанская область приступит к глубокой переработке семян подсолнечника для производства жидкого лецитина объемом 4 тысячи тонн.

Еще один важный вопрос, за который взялся регион – создание собственной семеноводческой базы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, обеспечение собственными семенами назвал одной из стратегических задач. В ВКО же планируется производство основных сортов зерновых, масличных и кормовых культур, гибридов подсолнечника и сои, что позволит обеспечивать семенами не только сам регион, но и близлежащие области.

Всего же в АПК реализуется 37 проектов на 236,4 миллиарда тенге.

Образование, здравоохранение, обеспечение жильём

В регионе 343 школы, в которых учатся 98 тысяч детей. Аварийных и трёхсменных школ нет. До 2025 года запланировано строительство 15 школ на 5,6 тысяч мест, в т.ч. 10 - в рамках нацпроекта «Комфортная школа». К строительству школ привлекается и бизнес. К примеру, в рамках социальной ответственности бизнеса школа с государственным языком обучения будет построена в г.Риддере. Системами видеонаблюдения обеспечены 100% школ, детсадов и колледжей. К ЦОУ подключены 116 городских и 99 сельских. Лицензированной охраной обеспечены все городские школы. По поручению Главы государства все учащиеся 1-4 классов обеспечены бесплатным питанием. Для этого из областного бюджета выделено 1,7 миллиарда тенге.

Стоит отметить, что впервые в республике в Восточном Казахстане запустили проект «Гостевая семья». Для детей, желающих овладеть государственным языком, это прекрасный практический опыт. В течение 20 дней дети проживали в семьях сельчан Катон-Карагайского района. Разговаривали, изучали быт и традиции народа, учились играть на народных инструментах, посещали сакральные места и исторические памятники. Уникальный опыт имел большой успех. Так что в следующем году география проекта в регионе будет расширена.

Особое внимание уделяется и маленьким восточноказахстанцам. В целом охват детей дошкольным образованием в возрасте от 2 до 6 лет составляет 98,4%. В этом году в детских садах всего открывается 2700 новых мест. При этом 5 тысяч детей из малообеспеченных семей посещают детские сады бесплатно.

В рамках реализации Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» по Восточно-Казахстанской области в 2023 году начато строительство 18 объектов первичной медико-санитарной помощи. Строительно-монтажные работы по 16 медицинским пунктам завершены, 2 объекта сдадут до конца декабря. Из республиканского бюджета на оснащение межрайонной больницы района Алтай выделено 1,3 миллиарда тенге.

Область в число приоритетов здравоохранения взяла и развитие медицинского туризма. В настоящее время реализуется проект по созданию Центра по диагностике и лечению онкологических и кардиологических заболеваний. Его главным отличием является не только обследование, но и дальнейшая реабилитация пациентов в санаторных условиях.

Еще один вопрос, который на контроле местных властей, - обеспечение жильём. В очереди на получение стоят 23 тысячи человек. По итогам 2023 года за счёт всех источников финансирования ожидается ввод 353,6 тысячи квадратных метров жилья. 3,1 тысячи семей смогут улучшить свои жилищные условия. В том числе за счёт бюджетных средств будут обеспечены жильём 655 очередников.

Хорошо зарекомендовала себя и региональная программа «Одноэтажный Восток». За 3 года построено 589 домов, в 2023 году – 325 домов для многодетных семей и социально уязвимых групп населения.

Восточный Казахстан как туристский бренд страны

Огромный природный потенциал и уникальные климатические особенности Восточно-Казахстанской области вдохновляют местные власти и инвесторов на развитие туризма и необходимой инфраструктуры.

В области серьезно задумались над реализацией проектов, которые сделают Восточный Казахстан брендом: проводятся хайкинги, летние фестивали, развивают национальные традиции. Один из них – фестиваль беркутчи «Шығыс салбурыны», который прошел в этом году в области. А в Катон-Карагайском районе крупнейший международный оператор гостиничного бизнеса начнет строительство эко-отеля.

Всего же в 2023 году вложения в туризм составляют порядка 15 миллиардов тенге с ростом на 36% по сравнению с предыдущим годом. На следующий год запланировано более 18 миллиардов тенге.

Восстановление Катон-Карагайского и Маркакольского районов: работа началась

Вопрос развития приграничных территорий для Восточно-Казахстанской области является одним из актуальных, потому как общая протяженность государственной границы составляет 1451 километр. При этом в 6 приграничных районах проживает 26% населения области – а это 192 тысячи человек.

На заседании Национального курултая в Туркестане Президент страны поставил задачи по восстановлению Катон-Карагайского и Маркакольского районов. Работа масштабная и комплексная и потому необходимо все предусмотреть, распланировать и рассчитать. В настоящее время составлен план организационных мероприятий, сделаны экономические расчеты, внесены соответствующие заявки в центральные госорганы по штатным единицам, укреплению материально-технической базы, строительству и ремонту объектов. При этом местные власти понимают, что главный вопрос – кадровое обеспечение. Именно это направление взято в приоритеты работы на ближайшую перспективу.

Говоря о достижениях и планах Восточно-Казахстанской области в 2023 году, становится очевидным, что предстоящий Год дорог объявлен, как никогда, кстати: расстояния уже не смогут стать преградой ни для юных полиглотов, желающих изучать традиции и обычаи народа своей страны, ни для туристов, ни тех, кто поедет в приграничные районы, чтобы реализовать себя и свой потенциал для родной земли.