Воздушная «скорая» спешит на помощь

Как рассказали в областном управлении здравоохранения, медики провели пять очных консультаций, 30 пациентам сделаны операции. Также помощь оказана 40 пострадавшим от травм, несчастных случаев и отравлений. Благодаря медицинской авиации в акушерской прак­тике экстренно помогли восьми женщинам с осложнениями, 36 новорожденных с тяжелыми патологиями тоже своевременно получили квалифицированную помощь врачей.

В состав авиамедицинской бригады входят два невролога, реаниматолог и нейрохирург. Стоит отметить, что бригады медицинской авиации оказывают круглосуточную помощь пациентам, включая консультации для больных, поступающих из удаленных населенных пунктов.

Региональное отделение медицинской авиации является структурным подразделением Атырауской областной станции скорой медицинской помощи с 2018 года. Оно служит важным интегрирующим звеном в повышении доступности специализированной медпомощи. Радиус обслуживания медавиации достигает 1 330 км. Работают в регионе вертолет ЕС-145 и самолет Ан-2. Чаще всего вызовы поступают в связи с болезнями системы кровообращения.

«Своевременное обеспечение воздушным транспортом районных больниц и семейно-врачебных амбулаторий значительно экономит время, которое так дорого и для врачей в работе с тяжелыми пациентами, и для самих граждан, нуждающихся в получении квалифицированной медицинской помощи», – пояснили в управлении здравоохранения.