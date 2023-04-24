Возможность локализации в Казахстане завода по производству сельхозтехники обсудил Скляр с германской делегацией

В понедельник, 24 апреля, состоялась встреча первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра с министром экономики, науки и цифровизации федеральных земель Тюрингии (ФРГ) Вольфгангом Тифензее и представителями германского бизнеса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов сотрудничества, в том числе возможности локализации завода ведущего германского производителя сельхозтехники – компании «Петкус», создание казахстанско-германского Центра по профобучению (совместно с Эрфуртским образовательным центром), а также трансфер инновационных технологий в текстильной промышленности.

Поприветствовав тесный политический диалог между Казахстаном и Германией, Р. Скляр обратил внимание на растущую динамику двустороннего товарооборота и увеличение прямых германских инвестиций в нашу страну.

В свою очередь министр экономики, науки и цифровизации Тюрингии Вольфганг Тифензее высоко оценил деятельность специальной рабочей группы при Правительстве РК по развитию инвестиционного сотрудничества с германским бизнесом и выразил готовность вносить вклад в укрепление сотрудничества между двумя странами.

Справочно: Тюрингия является одной из наиболее экономически развитых федеральных земель на востоке Германии, известна своим машиностроением.