Возможности создания и концепцию будущего техноқала обсудили в Правительстве РК

Технологии,Правительство,Наука
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Серик Жумангарин поручил создать рабочую группу, которая займется развитием предложенных инициатив

Фото: пресс-служба правительства РК

По итогам рабочей поездки в Новосибирск, где казахстанская делегация ознакомилась с деятельностью научных центров и инфраструктурой Академгородка, в Правительстве под председательством вице-премьера – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось совещание по вопросам создания и развития отечественных наукоградов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В рамках обсуждения рассмотрены существующие возможности для формирования наукоградов в Казахстане, а также их ключевые направления развития. Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования, в Парламенте рассматриваются законопроекты, направленные на развитие наукоградов.

На совещании совместное видение развития наукоградов представили АО «Институт экономических исследований» (ИЭИ) при МНЭ РК  и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

Председатель правления ИЭИ Асель Сарсенбаева рассказала нюансы проведенного анализа текущего развития инновационного потенциала страны и представила предложения по развитию направлений деятельности наукограда через призму содействия качественному росту экономики.

Первый вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин дополнил предложениями по механизмам финансирования потенциальных проектов наукограда путем реформирования действующих инструментов развития инноваций и науки в стране.

В заключение выступил кандидат экономических наук, профессор Жаксыбек Кулекеев, отметив необходимость создания наукоградов как ядра развития технологичной экономики, в том числе новых отраслей.  

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил создать рабочую группу под руководством Жаксыбека Кулекеева, которая займется развитием предложенных инициатив и выработкой концептуального видения и ключевых направлений развития будущего техноқала.

#наукограды #техноқала

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