В Актау продолжается реализация образовательного проекта бесплатных интенсивных курсов казахского языка для взрослого населения. Инициатором выступило управление культуры Мангистауской области, а программа организована при поддержке городского акимата. Учебный процесс проходит на базе колледжа «Болашақ» при участии учебного центра «Парасат».

Курсы стартовали 15 сентября и продлятся до 15 декабря. За это время участники не только изу­чат теорию, но и будут активно практиковать разговорную речь, учиться понимать и свободно использовать казахский язык в ежедневном общении.

По словам руководителя учебного центра «Парасат» Бану Бисекеновой, этот проект стал ответом на растущую потребность жителей региона овладеть государственным языком.

– К нам приходит все больше взрослых, которые искренне хотят говорить на казахском, понимать его, использовать каждый день. Для многих это вопрос саморазвития, уважения к родной культуре, внутренней мотивации. Мы создаем условия, где человек может учиться комфортно и эффективно, – отмечает она.

Инициатива стала продолжением работы, направленной на поддержку языковой политики и развитие языковой культуры в стране. Фокус проекта – не формальное обучение, а приобретение реальных навыков общения. Чтобы каждый участник почувствовал, что государственный язык – это средство общения, открывающее новые возможности.

– Мы стремимся создать такую атмосферу, где язык перестает быть абстрактным предметом, а становится частью жизни – инструментом общения на работе, в магазине, семье, среди друзей. И люди сегодня приходят на курсы именно с этим настроем, – подчеркивает Бану Бисекенова.

На сегодня в центре обучаются 190 человек. Все они прошли предварительное тестирование для определения уровня их знаний. По его результатам людей разделили на группы – от начинающих до продолжающих обу­чение. В каждом классе не больше 15–20 человек. Такой формат поз­воляет уделять внимание каж­дому слушателю, отслеживать динамику прогресса и практиковать индивидуальный подход.

– Важный элемент программы – входное тестирование, которое определяет уровень владения языком: от А1 до С1. Это гарантирует, что каждый слушатель обучается в группе, соответствующей его знаниям и темпу освоения материала. Мы провели тестирование перед распределением и потом корректировали результаты при живом общении. Так, например, если человек наугад расставлял ответы в тесте, то мог нечаянно попасть в группу, где у слушателей уже есть определенный словарный запас и навыки. В такой обстановке, конечно, новичку будет дискомфортно. Были и те, кто оказался в слишком «легкой» для него группе, – говорит Бану Бисекенова.

Обучение ведут семь высоко­квалифицированных педагогов, все они успешно сдали Казтест на уровень С1. Среди педагогов есть кандидаты филологических наук, специалисты с многолетним опытом работы в сфере преподавания казахского языка, а также эксперты, владеющие методиками обучения взрослых.

– Работа со взрослыми – это совершенно особая педагогическая задача. Здесь важны доверие, тактичность, понимание психологии. Взрослые приходят с разным языковым багажом, но каждый способен добиться прогресса, если создать правильную среду, поддержать и вдохновить, – поясняет Бану Мейрамгалиевна.

Главным принципом программы стал коммуникативный подход: здесь никто не зубрит правила ради галочки. На занятиях слушатели упражняются в диалогах, разыгрывают жизненные ситуации, будь то посещение госучреждения, разговор в магазине или деловое общение на работе. Учебный процесс строится вокруг реальных тем и практики: участники смотрят короткие видеоролики, поют песни, работают с карточками, участвуют в интерактивных играх. Особой популярностью пользуются мини-импровизации и неформальные языковые клубы, где каждый может свободно говорить, не боясь ошибиться, – так постепенно преодолевается языковой барьер.

Особая роль отводится созданию дружественной атмосферы. Взрослым важно чувствовать себя комфортно, не бояться делать ошибки и постепенно выходить из языковой «зоны тишины».

Нередко после уроков проходят неформальные разговорные встречи и чаепития. Такой формат общения помогает снять психологический барьер и дает возможность общаться естественно, как в реальной жизни.

Уже спустя несколько недель слушатели уверенно используют казахский язык в бытовых диалогах. Некоторые отмечают, что стали пользоваться языком на работе, в переписках, а кто-то уже помогает детям с домашними заданиями.

– Главное – люди начинают понимать речь, подбирать слова, строить фразы. Это невероятно вдохновляет. Мы видим, как растет уверенность, как язык становится частью их жизни, – говорит Бану Мейрамгалиевна.

Слушателями программы стали представители самых разных профессий и возрастов. На уроках рядом за одной партой можно увидеть сотрудников гос­органов и специалистов частных компаний, опытных педагогов и начинающих студентов, предпринимателей и пенсионеров. Такая разноплановая аудитория создает уникальную атмосферу обмена опытом и делает процесс обучения особенно живым: каждый приносит в класс свою мотивацию и жизненный контекст, объе­диняясь в стремлении свободно говорить на государственном языке. Для одних это профессиональная необходимость, для других – осознанный гражданский выбор. Многие приходят с желанием передать язык детям и сохранить связь с культурой.

Проект уже получил положительные отзывы, а количество желающих растет. Рассматривается возможность открытия новых групп и продвинутого уровня обучения после завершения текущего потока.

– Мы видим результат и чувствуем огромную отдачу. Уверены в том, что проект должен продолжаться. Востребованность огромная, и мы готовы развивать это направление дальше, – подчеркивает руководитель центра.

История этого проекта показывает, что интерес к государственному языку – живой, искренний и растущий. Казахский становится языком возможностей, объединения и личного роста.

И когда в учебных аудиториях звучит уверенное: «Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай?» – это маленькая, но очень важная победа.