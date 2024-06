Экономика

Область Абай сегодня – это со­временный динамично развиваю­щийся регион со значительным производственно-экономическим потенциалом. Экономика – основа его развития. За последние два года отмечается устойчивый рост во всех отраслях. Статистика говорит сама за себя, к примеру, валовой регио­нальный продукт увеличился с 2,4 трлн тенге до 3 трлн тенге. Только за прошлый год объем промышленного производства увеличился в 1,3 раза – с 1,2 до 1,6 трлн тенге.

Существенный вклад в развитие экономики области вносят предприниматели. С 2022 года в облас­ти открыты 3,6 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, и на сегодня их количество превысило 53,2 тыс. единиц, обеспечивая работой более 100 тыс. человек.

В 2023 году предприятиями малого и среднего бизнеса произведено продукции и оказано услуг на 1 трлн 11 млрд тенге, показатель превышает уровень 2022 года на 37%.

За два года в экономику облас­ти привлечено порядка одного триллиона тенге инвестиций, в том числе 671 млрд тенге – частные инвестиции.

Реализовано пять инвестиционных проектов на 31,2 млрд тенге. Инвестиционный портфель области солидный – в него включено 22 проекта на общую сумму 2 трлн тенге. Их претворение в жизнь поможет создать в области 7,7 тыс. рабочих мест.

Одно из грандиозных начинаний, получивших воплощение в жизнь, – строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Официальный старт работам был дан в декабре прошлого года. Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта ­Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.

– В целом железнодорожная линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до 48 миллионов тонн, разгрузить южные пункты пропус­ка и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году, – рассказывает аким области Абай Нурлан Уранхаев. – Масштабный проект реализуется с участием частного инвестора на принципах государственно-частного партнерства. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и восемь автодорожных путепроводов, пять пешеходных мостов, 16 смот­ровых сооружений. Для этого у отечественных производителей планируется приобрести свыше 500 тысяч единиц шпал и 36 тонн рельсов. Причем местное содержание составляет не менее 85%.

Более того, строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1 700 человек. При этом открытие мест разгрузки и погрузки также повлечет за собой создание новых рабочих мест. Это не только плюсы для развития экономики области Абай, но и для всей страны.

Международное сотрудничество

За два года области удалось наладить тесное взаимовыгодное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Не так давно Казахстан с официальным визитом посетил заместитель Премьера Госсовета КНР Лю Гочжун. В рамках визита состоя­лась встреча, на которой обсуждались ключевые аспекты двусторонних отношений между Казахстаном и Китаем. В ней приняли участие акимы областей, министры профильных ведомств, департаментов.

В ходе переговоров особое внимание было уделено вопросам регионального сотрудничества, торгово-инвестиционного взаи­модействия, энергетического парт­нерства и инфраструктурного развития. Стороны также отметили важность укрепления гуманитарных обменов, способствующих более глубокому взаимопониманию между народами двух стран.

– Лидерами наших стран поставлена задача по выведению казахстанско-­китайского сотрудничества на качест­венно новый уровень. Мы видим значительный потенциал для наращивания плодотворного партнерства и приложим все необходимые усилия для достижения высоких результатов нашего взаимодействия, – сказал аким области Нурлан Уранхаев.

Напомним, в рамках подписанного Соглашения об установлении побратимских связей между облас­тью Абай и Синьцзян-Уйгурским автономным районом проведен ряд совместных мероприятий, достигнуты договоренности, направленные на всестороннее развитие двух регионов. В частности, планируется реализация совместных проектов в сфере экономики, культуры и образования.

В области имеется международный аэропорт, который соответствуют стандартам ИКАО, начато строительство железной дороги Аягоз – Тачэн, которая соединит Китай со странами Европы.

Успешно реализуются проекты в сфере энергетики. На сегодняшний день начато строительство медеплавильного завода общей стоимостью более 1,5 млрд долларов США. Соглашение подписано между ТОО «KAZ Minerals Smelting», которое выступает в роли заказчика, компанией China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. (NFC) – в качестве поставщика услуг по проектированию и закупу технологического оборудования, и ТОО «NFC Kazakhstan» – подрядчиком строительных и пусконаладочных работ.

Завод будет построен вблизи поселка Актогай в области Абай. Источником сырья станет медный концентрат Боз­шакольского и Актогайского горно-­обогатительных комбинатов, обогатительных фабрик ТОО «Востокцветмет». В результате будет создан кластер, объе­диняющий один из крупнейших в мире медных рудников и современное медеплавильное производство. Проект соз­даст более 1 000 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется до конца 2028 года.

Высокотехнологичное пред­приятие по выпуску продукции высокого передела станет крупнейшим в республике. Применяемые технологии в области медеплавильного производства соответствуют мировым экологическим стандартам. Предприятие обеспечит внутренние потребности рынка в переработке медесодержащего сырья и катодной меди.

Следует отметить, что катодная медь широко используется в электроэнергетике, машиностроении и других промышленных отраслях. Кроме того, на новом заводе планируют выпускать рафинированное золото, серебро и серную кислоту.

Энергетика

Практически сразу после соз­дания новой области в регионе занялись решением вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проблем в отрасли за четверть века накопилось немало – постоянные аварии на водопроводных и теплосетях, изношенная инфраструктура требовали немедленных решений.

С образованием области Абай руководство страны пристально изучало положение дел в регионе, и, в частности, ситуацию с подачей тепла. Строительный бум последних лет привел к тому, что новые многоэтажки и объекты бизнеса создали еще больше нагрузки на старые городские теплосети, износ которых итак составлял до 70%. Получая тепло для своих нужд, новоделы обеспечили городу стабильный дефицит тепла.

В начале 2023 года аким облас­ти Нурлан Уранхаев представил план социально-экономического развития области Абай на 2023–2027 годы, обозначив необходимость строительства новой ТЭЦ. За год инвесторы так и не нашлись. И вот 9 ноября прошлого года вопрос решился. Казахстан и Российская Федерация подписали соглашение о строительстве ТЭЦ в трех городах – Семее, Усть-Каменогорске и Кокшетау. Также было подписано соглашение о сотрудничестве казахстанской АО «Самрук-Қазына» и российской «Интер РАО-­Экспорт». Факти­чески это заказчик и исполнитель проекта по Семею. Реальные подвижки начались именно с этой договоренности.

В начале этого года первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр поручил разработать технико-экономическое обоснование строительства ТЭЦ-3 в Семее. В результате конкурса проектировщиком стало ТОО «Стройиндустрия». Определено и место участка под строительство. Под реализацию проекта выделен земельный учас­ток в районе поселка Степной площадью 60 га. Технические характеристики уже заданы – это 360 МВт электрической энергии и 1 200 Гкал тепловой энергии.

Строительство ТЭЦ-3 профинансирует российская сторона под гарантию профильной нацкомпании «Самрук-Энерго», которой и будет принадлежать объект. Стоимость проекта – около 482 млрд тенге – это более одного миллиарда долларов, то есть практически четверть стоимости всего Комплексного плана развития области Абай.

Специалисты отмечают, что место для строительства ТЭЦ выбрано очень удачно. Из главных плюсов – близость расположения железнодорожных путей, электросетей, а также очистных сооружений для устройства рядом шлакозолоудаления.

Строительство новой теплоэнергоцентрали займет около трех лет. Параллельно с возведением стратегического объекта в Семее будут прокладывать магистральные сети. Со стороны акимата области Абай работа уже ведется: идет проектирование теплосетей.

Генеральный план

В начале марта жители областного центра бурно обсуждали проект нового генерального плана до 2040 года. Причем все стадии работы над документом, который определит, как будет выглядеть Семей через несколько лет, кон­тролирует лично глава области.

– Как вы знаете, действующий генеральный план города был разработан ТОО «Проектная фирма «ГРАДО» в 2008 году и утвержден в 2011 году, многие параметры данного генплана не были достигнуты. В новом документе учтена необходимость перспективного развития города, создания единого современного архитектурного облика, планомерного развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, комфорт­ных общественных пространств, в том числе и в пойме реки Иртыш, доступных всем горожанам и гос­тям города, так как река Иртыш является главной диаметральной осью территориального развития города, к которой должна тяготеть вся застройка города, – говорит Нурлан Уранхаев.

Обсудить генплан смогли и сами жители областного центра. Для этого были организованы выставка проектных материалов и общественные обсуждения документа. Каждый желающий мог озна­комиться с проектными решения­ми и внести свои замечания и предложения. Из 275 вопросов, замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта генплана, 206 касаются дачных массивов.

Дачные массивы города Семея сложились исторически, и на ­момент возникновения они располагались на незастроенных окраи­нах либо за чертой административных границ города. При этом на дачу выделялось до пяти соток. Под индивидуальное жилищное строи­тельство выделялось десять соток.

– Дачные массивы по градострои­тельным требованиям существенно отличаются от застройки населенного пунк­та, города важнейшими парамет­рами: шириной проездов, отсутствием определенных для жилья, общественной и коммерческой застройки требований по обустройству инженерных коммуникаций, социальных объектов и других капитальных строений. Понимая сложившуюся ситуацию, разработчики генерального плана учитывают мнение собственников дачных участков, стремящихся сохранить традиционный уклад жизни, – говорит Нурлан Уранхаев. – В то же время необходимо понимать, что перспективное развитие города как областного, культурного, идеологического, исторического центра области Абай требует определить четкое функциональное зонирование территории города, сбалансированное развитие всех его частей, с тем чтобы застройка велась компактно, с учетом развития основных магистральных сетей, планомерно и соответствовала требованиям современности.

Образование и здравоохранение

Наряду с решением экономических вопросов не оставлены без внимания сферы здравоохранения и образования. В рамках реализации национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в области Абай на 2023–2024 годы запланировано строительство 65 новых объектов первичной медико-­санитарной помощи. С 2023 года ведется строи­тельство врачебной амбулатории на 50 посещений с дневным ста­ционаром на 10 коек в селе Урджар.

В 2024 году начато строительство 64 объектов первичной медико-санитарной помощи на 14,5 млрд тенге. Выделены средства на подведение инженерных сетей к ним.

Открыто два гемодиализных центра. В рамках государственно-частного парт­нерства в Семее строятся поликлиника на 500 посещений и нефрологический центр. До конца текущего года распахнет свои двери Центр по выявлению патологий на ранних этапах беременности.

В декабре 2023 года в областном центре открылся центр аутизма «Асыл Мирас», который позволяет охватить 300 детей в год. В планах – строительство еще двух центров специального социального обслуживания детей в городах Семее и Аягозе по 150 мест.

Планомерно решаются вопросы дефицита ученических мест. На этом свое внимание заострил Глава государства в ходе своего визита в Семей 30 сентября 2022 года. В рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» идет строительство пяти школ, начнется строительство еще шести школ. В результате дефицит ученических мест снизится до 5 700 мест.

В областном центре ТОО «KAZ Minerals Management» ведет строительство школы на 1 200 мест.

Решаются вопросы с обеспечением мест в детских садах. В 2023 году открыто 2 619 новых мест в дошкольных организациях, в том числе 685 – в семи частных детских садах и 1 934 места за счет расширения 13 действующих детских садов.

В рамках государственно-частного партнерства до 2027 года планируется строительство девяти детских садов на 2 100 мест.

Образованная два года назад область Абай показывает планомерный рост основных показателей социально-экономического развития, в регионе уделяется внимание всем социально значимым сферам, а также благоустройству. Запланированные и уже реа­лизуемые проекты позволяют повысить уровень жизни людей.