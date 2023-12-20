Возвращение справедливости

На реализацию важных проектов

Ляззат Рысбекова, депутат Сената Парламента РК:

– Новым стимулом для обеспечения устойчивого развития национальной экономики, а также предотвращения социального расслоения и разобщения станет проводимая работа по возврату государству незаконно приобретенных активов.

Приняты соответствующие законы – «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», а также все необходимые подзаконные правовые акты – три указа Президента, семь постановлений Правительства, 13 актов первых руководителей гос­органов, три совместных акта первых руководителей госорганов.

Образован Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры, являющийся уполномоченным органом по возврату активов.

Создана Комиссия по вопросам возврата незаконно приобретенных активов, деятельность которой направлена на выработку соответствующих предложений и рекомендаций. В состав комиссии включены члены Правительства, первые руководители государственных органов, депутаты Парламента, а также известные общественные деятели.

Важно отметить, что информация о принимаемых мерах и результатах работы комиссии будет на постоянной основе доводиться до общества с учетом имеющихся рисков, а также требований по соблюдению коммерческой, банковской и иной охраняемой законом тайны.

Кроме того, создана управляющая компания в лице ТОО «Компания по управлению возвращенными активами», задачами которого являются принятие в собственность от имени государства возвращенных ему активов, обеспечение сохранности и содержание активов, обращенных в доход государства, распоряжение активами, обеспечение перечисления средств от реализации активов.

Для зачисления поступлений и расходования денег с целью финансирования социальных, экономических проектов в рамках возврата государству незаконно приобретенных активов 9 октября 2023 года создан Специальный государственный фонд в виде контрольного счета наличности.

Распределение средств фонда будет осуществляться с обязательным рассмотрением предложений центральных государственных органов на Республиканской бюджетной комиссии, в состав которой входят депутаты Сената и Мажилиса Парламента.

Проведенная работа уже позволила вернуть государству незаконно при­обретенные активы, которые, несомненно, будут направлены на реализацию важных для страны проектов.

Работа продолжается

Ерлан Саиров, депутат Мажилиса Парламента РК:

– На данный момент в бюджет возвращено более одного триллиона тенге в виде наличности, акций, сооружений и так далее. Сейчас Правительство совместно с Комитетом по возврату активов Генеральной прокуратуры планомерно продолжают многоплановую работу в этом направлении. Думаю, в скором времени мы увидим еще более значимые результаты.

Возврат капитала, активов – целая процедура. Сначала проводится анализ, на его основе предпринимаются следственные и иные мероприятия.

И только потом принимаются решения о возврате.

Причем, когда уже ясно, что какой-то завод или фабрика в свое время были приобретены незаконным или несправедливым образом, владельцу дается право вернуть активы добровольно, в противном случае начинается процедура принудительного отчуждения через правовые административно-судебные решения.

Но нужно отметить, что по закону даже добровольное возвращение капитала не является реабилитирующим обстоятельством, то есть все равно будет фиксироваться правонарушение. Следует понимать: когда мы говорим о возвращении капитала, то имеем в виду работающее предприятие, закрытие или простой которого могут иметь негативные социальные последствия.

Возвращаемые активы пойдут на решение социальных проблем, повышение благосостояния населения, а самое главное – на переход нашей промышленности на четвертый и пятый промышленный передел.

Президент поставил задачу: чтобы устойчиво развиваться, мы должны в первую очередь развивать свой промышленный потенциал. Первые шаги, которые сейчас уже реализуются, ведут к тому, что повсеместно будут повышаться благосостояние граждан и их интеллектуальный потенциал.

Докажи или верни

Марат Башимов, депутат Мажилиса Парламента РК:

– Согласно законодательству, для возврата капиталов в страну используются два метода – добровольный и принудительный. И в этом плане доб­ровольность дает гарантию того, что к использовавшим ее и отношение будет более либеральным.

Но если человек не понимает, вступает механизм принудительного характера. Потому что за основу борьбы с коррупцией взят принцип Конвенции Совета Европы о доказательности обогащения, то есть обладатель должен доказать законность происхождения своих денег, имущества и активов. Если не может доказать, в Европе все просто конфис­куют, и все.

Мы тоже пошли по этому пути. Вводим всеобщее декларирование. И если граж­данин не может доказать происхож­дение денег, то комиссия, уполномоченный орган через суд взыскивают их в доход государства.

Комиссией по возврату активов сформирован соответствующий реестр, и вот по нему очень долго спорили в Парламенте. Если список членов комиссии сделали открытым, то по реестру те, кто выступали за его закрытость, обосновывали это тем, что многие активы могут потерять силу, как только просочится информация, что в отношении них ведутся проверки. Мол, деньги любят тишину. С этим можно согласиться или нет, но этот момент все-таки учли.

Что касается дальнейшей судьбы этих денег, то возвращенные средства аккумулируются на специальных счетах, которые будут использованы на социальные нужды.