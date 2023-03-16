Возвращение туранского властелина

На территории Казахстана еще в сороковых годах минувшего века водился тигр. По имеющимся сведениям, именно в этот период местными охотниками и был застрелен последний туранский властелин, с тех пор республика остается в списке стран, которые лишились этого редкого зверя. Однако уже в 2025 году может состояться его возвращение благодаря международному экологическому проекту. Об этапах его осуществления и других аспектах горячей темы в интервью «Казахстанской правде» рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Данияр Тургамбаев.

– Данияр Галымович, расскажите, пожалуйста, много ли тигров сохранилось на сегодняшний день на нашей планете?

– Начну с того, что в начале двадцатого века на планете обитало около 100 тысяч тигров, состоящих из девяти подвидов. Однако к началу века нынешнего популяция полосатого хищника сократилась до 3,5 тысячи особей. Причем исчезли четыре из девяти его подвидов.

В списке, как казалось раньше, невос­полнимых потерь, значился и наш туранский тигр. Увидеть, каким был этот хищник в натуральном виде, теперь можно лишь благодаря муляжам – чучелам. Они хранятся в различных музеях Казахстана. Один из таких экспонатов находится в музее поселка Актогай одноименного района Карагандинской области. Основной причиной исчезновения тигра на территории Казахстана стало браконьерство.

– Но почему невосполнимость потери, по Вашим словам, кажущаяся? Были ли у туранского тигра некие отличительные особенности, возможно, генетические, в сопоставлении с другими его собратьями из разных стран и ареалов обитания?

– Проведенные учеными исследования ДНК семейства этих диких кошек позволяют говорить о том, что все тигры генетически очень схожи, их даже перестали разделять на подвиды. Однако наиболее близок к туранскому тигру его амурский собрат.

Причем, кроме сходства ДНК, у этих тигров есть одинаковые фенотипические признаки: большие размеры, длинная и густая шерсть, крупная голова. Генетическая близость и предоп­ределила выбор тигра из Амурской популяции для реинтродукции исчезнувшего туранского тигра.

Следует отметить, что среди всех других тигриных популяций именно они оказались наиболее приспособлены к жизни в условиях суровых снежных зим. Данное обстоятельство следует считать еще одним аргументом в пользу сделанного учеными-зоологами выбора.

– Расскажите, как начинался проект, о котором мы говорим?

– В 2010 году в Санкт-Петербурге проводился международный форум по сохранению тигра. На полях этого форума между правительствами Казахстана и России была достигнута договоренность о взаимодействии в работе по возрождению популяции редеющего на планете дикого животного.

Российская сторона обещала оказать Казахстану поддержку в реализации проекта. Далее, в 2011 году, Казахстаном при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) была начата разработка программы по реинтродукции тигра с привлечением международных ученых.

В 2014 году в Алматы состоялся международный форум ученых-экспертов, посвященный данной теме. Во второй части этого мероприятия была организована поездка экспертов в места былого обитания туранского тигра и одновременно предполагаемого заселения – в Прибалхашский регион. После знакомства с ним (программа включала и облет территории), эксперты сошлись во мнении, что эти места подходят для реализации намечаемого проекта. В 2017 году между Казахстаном и WWF был заключен меморандум о реализации Программы по реинтродукции тигра в Казахстане.

В 2018 году был создан Иле-Балхашский природный резерват. Он находится на территории нынешней Алматинской области. Общая площадь резервата составляет 415 тысяч 164 гектара. В том же году в ведение созданной экологической организации были переданы два природных заказника – Прибалхашский и Караойский, которые, в целом, занимают 452 тысячи гектаров. В итоге соз­данная в рамках реализации проекта природоохранная площадь составила около 867 тысяч гектаров.

Стоит разъяснить, чем отличается резерват от заказника. Первый является юридическим лицом и обладает правом ведения хозяйственной деятельности на всей закреп­ленной за ним территории. Однако деятельность, не связанная напрямую с сохранением и защитой природы, не допускается. В заказнике же могут быть участки хозяйствующих субъектов с государственными актами на эти земли, то есть разрешена определенная хозяйственная деятельность.

– Какая подготовительная работа проводится на территории, куда будут переселены первые тигры?

– При финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы в Иле-Балхашском резервате и в двух названных заказниках проводятся научные и биотехнические работы, в том числе по восстановлению копытных диких животных в районах пойменных лесов. На сегодняшний день построены два вольера – для бухарских оленей и куланов.

Проводятся ветеринарные исследования барсуков, лис и других животных, чтобы владеть обстановкой по эпизоотии и другим ветеринарным показателям. Произведены посадки лоха, туранги, ивы. В общей сложности, высажено 12 тысяч саженцев.

Кроме того, в селе Караой создан фонд местного развития на основе товарищества данного населенного пункта. Оказывается поддержка начинаниям местных жителей. Она выражается в выделении малых грантов для бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства. К слову, местное население не сразу приняло и согласилось с тем, что в районе их проживания скоро появятся тигры. Ведь они могут представлять серьезную опасность не только для домашнего скота, но и человека.

– Людей можно понять, ведь речь идет об опасном звере, хищнике. Как удалось достичь консенсуса? Проще говоря, убедить...

– Следует сказать, что вначале местное население воспринимало все в штыки. Чтобы как-то успокоить людей, мы разъяснили, что вольер, куда будут помещены первые тигры, разместится в 80 километрах от села Караой. На всех тиграх будут электронные ошейники, которые позволят в круглосуточном режиме отслеживать их передвижение.

Естественно, первое время звери будут содержаться в вольере. Кроме того, предусмотрено возмещение возможного материального ущерба, к примеру, если хищник загрызет чью-то скотину… Маловероятно, но все же…

Главное же – с созданием резервата появились рабочие места для сельчан. В настоящее время в природоохранных организациях заняты около ста человек. ­Помогаем и местной школе. Так, в целях улучшения полива насаждений на ее территории были выделены средства на приобретение системы капельного орошения.

С 2021 года к проекту подключилась ООН. С ее помощью осуществляется повышение квалификации людей, занятых в сфере туризма. Ожидаем выделения гранта на строительство гостевого дома в селе Караой.

В период с 2018-го по 2022 год разными группами в Иле-Балхашский природный резерват было завезено 202 особи бухарского оленя. Выпущено на волю на новом месте 150 животных. Вначале их держат в вольере для акклиматизации, этот период длится от двух до шести месяцев.

Затем олени выпускаются на волю. Так производится реинтродукция популяции этих животных. Дело в том, что бухарские олени когда-то тоже обитали в Прибалхашье.

– Как проходит их адаптация на новом месте?

– По всем показателям – благополучно. Мы видим появившееся уже на территории резервата потомство «бухарцев». Часть взрослого поголовья обзавелась «боевыми ранами» – сталкивалась с местными волками. Все это – естественный процесс, который не дает сомневаться в том, что реинтродуция копытных проходит, как и задумывалась.

В 2022 году в Прибалхашье из Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» были завезены 60 куланов. К слову, на территории Казах­стана возрождение популяции куланов можно считать наиболее успешным проектом.

Начиналось же все в далеком 1982 году. Тогда с острова Барса кельмес, что в Аральском море, где еще сохранились куланы, в «Алтын-Эмель» было доставлено 27 особей. Сейчас поголовье этих животных достигло 3 500 голов. Поэтому уже из «Алтын-Эмеля» берутся куланы для их дальнейшей реинтродукции в других регионах Казахстана. В Прибалхашском резервате упомянутые выше 60 особей еще остаются в вольере, однако в марте планируется их выпуск в природу.

– Существует ли разработанная и утвержденная государственная программа, посвященная обсуждае­мому нами проекту?

– Вся подготовительная работа ведется в рамках такой программы. В первую очередь для реинтродукции тигра необходима кормовая база. Согласно научно-обоснованным нормам, в среднем на каждой тысяче квадратных гектаров должно насчитываться 25–30 особей копытных. Имеются в виду кабаны, косули, джейраны, куланы, олени.

В этом случае кормовая база считается достаточной для существования тигра. В числе копытных животных, на которых он прежде всего охотится, – дикий кабан. Затем идут косули и другие. На сегодняшний день на территории Иле-Балхашского резервата в районе будущей реинтродукции тигра на каж­дую тысячу квадратных километров приходится около 15 копытных.

В сентябре 2022 года в российском Владивостоке между экологическими ведомствами Казахстана и России был подписан меморандум о сотрудничест­ве при реализации мер по реинтродукции тигра.

Российские коллеги готовы поделиться с нами опытом и знаниями. Они уже давно занимаются сохранением и восстановлением популяции амурского (уссурийского) тигра у себя. Как известно, в Дальневосточном регионе созданы и работают, кроме научных, еще и реабилитационные центры, куда помещают больных либо раненых тигров и излечивают их. Затем они выпускаются на волю. Из этого региона в 2025 году и будут завезены к нам первые особи амурского тигра.

– Уже определена их численность?

– Начинать будем с трех-четырех особей. Еще не решен окончательно вопрос, из какой среды их брать. Потому что здесь существуют варианты: дикая природа, реабилитационные центры, зоопарки. Самый главный вопрос: смогут ли полосатые новоселы адаптироваться в природных условиях наших мест? Ведь, как известно, если дикое животное продолжительное время питается из рук человека готовой пищей, оно теряет способность к выживанию в естественной среде.

Российские специалисты, занимающиеся сохранением популяции тигра, используют свою методику определения выживаемости конкретной особи в диких условиях. Поэтому к нам будут завезены тигры, которые прошли такую проверку.

– Надо признать, что проект, о котором мы говорим, – очень амбициозный, требует большой подготовительной работы, вложения серьезных финансовых средств. Не приходилось слышать голоса критиков идеи, мол, зачем это нам надо, есть ведь и другие экологические проблемы?

– Стоит сказать, что во всем мире факт наличия тигра, его обитания в дикой среде является важным показателем состояния природы. Есть тигр – значит, с биоразнообразием в ареале его обитания все благополучно.

Страна, которая смогла сохранить это дикое животное, пользуется уважением и доверием глобальных международных организаций и мирового сообщества. В нашем случае реинтродукция тигра – это еще и большой вклад в сохранение биоразнообразия всей планеты.

Я был участником различных экологических форумов и могу заверить: наличие тигра в той или иной стране приносит ей ежегодно около миллиона долларов инвестиций.

– Как?

– Дело в том, что международные природоохранные организации делают инвестиции прежде всего в страны, где есть тигр. То есть, в случае успешной реа­лизации нашего проекта, в Прибалхашский регион пойдут инвестиции, будет оказываться серьезная помощь местному населению в решении их проблем.

Ну и, конечно, ожидается увеличение туристического потока. Осуществив реинтеграцию тигра на своей территории, Казахстан внесет серьезный вклад в дальнейшее продвижение науки, посвященной изучению этого редкого животного.

Надо признать, глубоко и всесторонне изучить тигра международному ученому сообществу еще только предстоит. Хорошо поставлена эта работа в России. Там, как было сказано выше, созданы научные, реабилитационные центры, накоплен опыт.

– Что собой представляет в геогра­фическом, социальном плане территория, на которую будут завезены первые тигры, и где в перспективе их количество возрастет?

– Это, в основном, пойма Или с тугайными лесами. Но значительную часть ареала занимают и полупустыни. Эти места входят в административную территорию Балхашского района (районный центр – село Баканас) Алматинской области. Кстати, это самый большой по занимаемой площади и в то же время малонаселенный район.

В общей сложности, здесь проживают немногим более 30 тысяч человек. Большей частью люди занимаются разведением скота. К ареалу обитания тигра приближены только два населенных пункта. Они находятся на расстоянии примерно 80 километров от мест, где можно будет встретить зверя.

Планируются меры по обеспечению безопас­ности.

Беседовал

Рысбек Жантыкеев