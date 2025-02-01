Возврат активов: 4,6 млрд тенге выделено на строительство станции скорой помощи в Актау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках исполнения поручения Президента по реализации социально значимых проектов за счет возвращенных активов в городе Актау построят областную станцию скорой и неотложной медицинской помощи на 100 тыс. выездов в год. На эти цели Правительством выделено 4,6 млрд тенге из Специального государственного фонда.

Строительство объекта планируется на земельном участке площадью 2,6 га в мкр. 34 А г. Актау. Станция скорой и неотложной медицинской помощи будет включать в себя учебно-симуляционный центр, ремонтную и моечную базу для санитарных автомашин.

Общая стоимость проекта оценивается в 4,8 млрд тенге. Часть средств в размере 100 млн тенге выделена из местного бюджета. На сегодня готовность объекта составляет 10%: выполнены земляные работы, осуществлено строительство внутренних инженерных сетей. Средства из Специального государственного фонда позволят завершить реализацию проекта согласно графику.

На сегодня в Актау проживают 200 тыс. человек. Регион занимает лидирующие позиции по рождаемости. За последние 7 лет в городе построено 10 новых микрорайонов. Строительство новой станции скорой помощи позволит обеспечить население доступной и качественной медицинской помощью.

Всего на сегодня Правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 55,2 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе 4 школы, из которых 1 музыкальная, а также 2 спортивных комплекса, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, 2 детских сада. Также за счет средств субъектов Закона «О возврате государству незаконно приобретенных активов» ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в городах Аркалык, Астана, Алматы.