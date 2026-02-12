коллаж из архива «КП»

Вчера прошло заседание Комиссии по конституционной реформе, на которой было объявлено о подготовке итогового проекта новой Конс­титуции. Документ будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 15 марта.

Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов сообщил о дополнительных нормах, включенных в проект нового Основного закона по итогам поступивших предложений.

Так, одним из ключевых нап­равлений стало усиление гарантий неприкосновенности жилища. Бакыт Нурмуханов подчеркнул: в пункте 1 статьи 28 предусмотрено дополнение, в котором указано, что не только лишение жилища, но и выселение из него возможно не иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленном законом.

Дополнительно предусмотрены нормы, регламентирующие сроки вступления новой Конс­титуции в силу и прекращения действия Конституции 1995 года. Отдельные положения будут регулировать вопросы перехода к однопалатному Курултаю и проведения его выборов. Еще один блок касается назначения должностных лиц и формирования новых государственных органов.

– Ранее принятые нормативные постановления Конституционного совета и Конституционного суда сохраняют юридическую силу в части, не противоречащей Основному закону, – отдельно подчеркнул заместитель главы КС.

Он также сообщил, что тексты проекта новой Конституции на государственном и русском языках были доработаны, в них обеспечено терминологическое и семантическое единообразие.

– Формулировки правовых норм дос­тупны, и их содержание понятно для широкой аудитории. В этом направлении особо хотел бы отметить большую работу рабочих групп из числа юристов и специалистов-линг­вистов. Доработанный проект новой Конституции всесторонне рассмотрен и поддержан на заседаниях комиссии и ее рабочих групп. Он получил положительные отзывы и на встречах членов комиссии с гражданами и представителями юридической общественности, – подытожил Бакыт Нурмуханов.

Депутат Мажилиса Айдос Сарым назвал проект новой Конституции уникальным историческим документом, подготовленным в результате кропотливого труда экспертов и общественности. По его словам, документ в полной мере учитывает исторический контекст Казахстана. В нем учтены вопросы национальной безопасности, обеспечения национального единства и солидарнос­ти, нерушимости границ Казахстана. Впервые на конституционном уровне прописаны приоритет науки, образования, культуры и инноваций, а также принципы «Закон и порядок», общей экологической ответственности казахстанцев.

– Я искренне считаю, что мы создали Конституцию новой судьбы, общей судьбы, – поделился мнением Айдос Сарым. – Мы одним из первых государств мира в Основном законе обозначаем цифровые права граждан. Именно в этих сферах будет идти самая основная конкуренция между странами мира. Мы готовы к открытой, честной и цивилизованной конкуренции. Наш проект Конституции – это Конституция свободы, порядка, законности и взаимной ответственности.

Он подчеркнул, что проект новой Конституции готов к вынесению на всенародное голосование, и предложил создать специальный штаб для информационной работы по разъяснению новых норм и значимости документа для страны.

В поддержку проекта нового Основного закона и его вынесения на всенародный референдум высказались на заседании представители политических партий, которые были активно вовлечены в его подготовку.

Так, депутат Мажилиса, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев заявил, что документ полностью отвечает актуальным запросам общества и учитывает требования и пожелания граждан. По его словам, проект новой Конституции основан на принципах приоритета прав человека, баланса ветвей власти, верховенства закона и социальной справедливости.

– Мы выносим на решение народа нашу новую Конституцию, которая определит дальнейший путь развития страны, новую модель взаимоотношений граж­данина и государства, а также направления государственного управления, – сказал он.

С заявлением в поддержку проекта новой Конституции высту­пил также депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев. По его словам, разработка документа состоялась на высоком организационном и содержательном уровне.

Он подчеркнул, что положения о защите прав бизнеса, гарантий и разнообразия форм собственности, а также защиты банковской и коммерческой тайны вместе с другими новеллами окажут позитивное влияние на защиту законных прав предпринимателей, формирование привлекательного инвестиционного климата и развитие частного бизнеса.

– Мы считаем крайне важной возможность придания особого статуса «городам ускоренного развития», что даст возможность привлечения в нашу страну не просто инвестиций, но и новейших технологий, – отметил он.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Respubliсa» Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что проект новой Конституции имеет стратегичес­кое значение для дальнейшего развития страны. По его словам, документ отражает ценностную основу нашего общества, сохраняет связь с историческим опытом и при этом учитывает новые вызовы.

– В целом новая Конституция – не просто правовой до­кумент. Это инст­румент обновления институтов, рассчитанный на долгий горизонт. Мы формируем основу для сильного, справедливого и устойчивого Казахстана – государства, в котором соответствие полномочий и ответственности, стратегичес­кая ответственность и доверие общества становятся нормой, а не исключением, – отметил он.

Депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов также высказался о значении проекта новой Конституции и заявил о широкой поддержке документа в регионах.

Он особо подчеркнул закреп­ление в проекте Конституции принципа «Справедливый Казахстан» как фундаментального ориентира государственного развития, а также акцентировал внимание на том, что в преамбуле документа существенное внимание уделено межэтническому и межконфессиональному согласию как единственно здоровой основе общественного мира и устойчивого развития.

– С полным основанием можно конс­татировать, что проект новой Конституции – это продукт единства и сплоченности народа, который, осознавая свое прошлое и понимая настоящее, принял решение о будущем новом облике Казахстана. Учитывая изложенное, предлагаем вынести проект новой Конституции на республиканский референдум, – сказал Магеррам Магеррамов.

Депутат Мажилиса, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов подчеркнул, что проект новой Конституции прежде всего нацелен на справедливость, равенство, защиту прав и ответственность государства перед людьми.

– Закрепление свободы деятельности общественных объединений и расширение участия граждан в общественной жизни – все это создает условия для развития подлинного гражданского общества, в котором профсоюзы, общественные организации и инициативные группы могут свободно представлять интересы людей труда, молодежи, социально уязвимых категорий. Это напрямую связано с идеей равных возможностей и социальной ответственности государства, – считает руководитель ОСДП.

Проект новой Конституции РК является целостным, сбалансированным и проработанным документом, готовым к вынесению на республиканский референдум, считает также депутат Мажилиса Сергей Пономарев.

– В общественной и парламентской работе постоянно сталкиваешься с тем, что люди ожидают от государства понятных правил, равного отношения и уверенности в завтрашнем дне. Эти ожидания напрямую связаны с тем, какие ценности и принципы закреплены в Основном законе, – сказал он.

Политолог Марат Шибутов выразил мнение, что проект новой Конституции отражает произошедшие в нашем государстве и обществе изменения, и уверенность в качестве подготовленного Конституционной комиссией документа.

Государственный советник Ерлан Карин, выступая на заседании, сообщил, что по проекту новой Конституции посту­пило около 10 тыс. предложений от казахстанцев. Это, по его мнению, говорит о том, что новая редакция прошла широкое обсуждение, вызвала большой интерес со стороны общества и активное участие граждан.

– На основе принципа Президента «Слышащее государство» была налажена обратная связь с обществом. Предложения и замечания граждан максимально учитывались. То есть все системные предложения нашли отражение в тексте Конституции. Поэ­тому с учетом открытости работы комиссии, в которую вошли 130 человек из разных регионов и сфер, а также с учетом содержательных предложений тысяч граждан можно с полным основанием назвать подготовленный проект народной Конституцией, – сказал Госсоветник.

Подводя итоги заседания, председатель Конституционного суда – председатель Комиссии по конституционной реформе Эльвира Азимова выразила благодарность представителям граж­данского и юридического сообществ, ученым, правоведам, лингвистам, членам общественных организаций и тысячам неравнодушных граждан, которые высказали предложения по проекту нового Основного закона.

– Даже самые строгие замечания стали инструментом совершенствования текста. Мы всесторонне взвешивали все аргументы, сопоставляли международный опыт и национальные интересы, – сказала она. – Текст, который мы с вами обсуждали на протяжении ряда заседаний, был существенно доработан и улучшен с учетом поступивших предложений. Многие из них нашли прямое отражение в проекте, другие повлияли на формулировки и концептуальные решения.

Она также обратила внимание, что работа над проектом велась в режиме полной открытости. Все заседания комиссии транслировались онлайн. Проведение республиканского референдума позволит каждому гражданину реализовать свое конституционное право и выразить мнение по проекту новой Конституции Казахстана.

– Новый Основной закон должен стать прочной основой справедливос­ти, стабильности и общественного доверия. Он нацелен на укрепление государственности, защиты прав и свобод каждого человека и задает уверенный курс развития нашей страны, – заключила председатель Конституционной комиссии.