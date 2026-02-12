Конституционная комиссия завершила подготовку проекта нового Основного закона
Вчера прошло заседание Комиссии по конституционной реформе, на которой было объявлено о подготовке итогового проекта новой Конституции. Документ будет вынесен на республиканский референдум, который состоится 15 марта.
Заместитель председателя Конституционного суда Бакыт Нурмуханов сообщил о дополнительных нормах, включенных в проект нового Основного закона по итогам поступивших предложений.
Так, одним из ключевых направлений стало усиление гарантий неприкосновенности жилища. Бакыт Нурмуханов подчеркнул: в пункте 1 статьи 28 предусмотрено дополнение, в котором указано, что не только лишение жилища, но и выселение из него возможно не иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, осуществление его осмотра и обыска допускаются в случаях и в порядке, установленном законом.
Дополнительно предусмотрены нормы, регламентирующие сроки вступления новой Конституции в силу и прекращения действия Конституции 1995 года. Отдельные положения будут регулировать вопросы перехода к однопалатному Курултаю и проведения его выборов. Еще один блок касается назначения должностных лиц и формирования новых государственных органов.
– Ранее принятые нормативные постановления Конституционного совета и Конституционного суда сохраняют юридическую силу в части, не противоречащей Основному закону, – отдельно подчеркнул заместитель главы КС.
Он также сообщил, что тексты проекта новой Конституции на государственном и русском языках были доработаны, в них обеспечено терминологическое и семантическое единообразие.
– Формулировки правовых норм доступны, и их содержание понятно для широкой аудитории. В этом направлении особо хотел бы отметить большую работу рабочих групп из числа юристов и специалистов-лингвистов. Доработанный проект новой Конституции всесторонне рассмотрен и поддержан на заседаниях комиссии и ее рабочих групп. Он получил положительные отзывы и на встречах членов комиссии с гражданами и представителями юридической общественности, – подытожил Бакыт Нурмуханов.
Депутат Мажилиса Айдос Сарым назвал проект новой Конституции уникальным историческим документом, подготовленным в результате кропотливого труда экспертов и общественности. По его словам, документ в полной мере учитывает исторический контекст Казахстана. В нем учтены вопросы национальной безопасности, обеспечения национального единства и солидарности, нерушимости границ Казахстана. Впервые на конституционном уровне прописаны приоритет науки, образования, культуры и инноваций, а также принципы «Закон и порядок», общей экологической ответственности казахстанцев.
– Я искренне считаю, что мы создали Конституцию новой судьбы, общей судьбы, – поделился мнением Айдос Сарым. – Мы одним из первых государств мира в Основном законе обозначаем цифровые права граждан. Именно в этих сферах будет идти самая основная конкуренция между странами мира. Мы готовы к открытой, честной и цивилизованной конкуренции. Наш проект Конституции – это Конституция свободы, порядка, законности и взаимной ответственности.
Он подчеркнул, что проект новой Конституции готов к вынесению на всенародное голосование, и предложил создать специальный штаб для информационной работы по разъяснению новых норм и значимости документа для страны.
В поддержку проекта нового Основного закона и его вынесения на всенародный референдум высказались на заседании представители политических партий, которые были активно вовлечены в его подготовку.
Так, депутат Мажилиса, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев заявил, что документ полностью отвечает актуальным запросам общества и учитывает требования и пожелания граждан. По его словам, проект новой Конституции основан на принципах приоритета прав человека, баланса ветвей власти, верховенства закона и социальной справедливости.
– Мы выносим на решение народа нашу новую Конституцию, которая определит дальнейший путь развития страны, новую модель взаимоотношений гражданина и государства, а также направления государственного управления, – сказал он.
С заявлением в поддержку проекта новой Конституции выступил также депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Ақ жол» Азат Перуашев. По его словам, разработка документа состоялась на высоком организационном и содержательном уровне.
Он подчеркнул, что положения о защите прав бизнеса, гарантий и разнообразия форм собственности, а также защиты банковской и коммерческой тайны вместе с другими новеллами окажут позитивное влияние на защиту законных прав предпринимателей, формирование привлекательного инвестиционного климата и развитие частного бизнеса.
– Мы считаем крайне важной возможность придания особого статуса «городам ускоренного развития», что даст возможность привлечения в нашу страну не просто инвестиций, но и новейших технологий, – отметил он.
Депутат Мажилиса, руководитель фракции партии «Respubliсa» Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что проект новой Конституции имеет стратегическое значение для дальнейшего развития страны. По его словам, документ отражает ценностную основу нашего общества, сохраняет связь с историческим опытом и при этом учитывает новые вызовы.
– В целом новая Конституция – не просто правовой документ. Это инструмент обновления институтов, рассчитанный на долгий горизонт. Мы формируем основу для сильного, справедливого и устойчивого Казахстана – государства, в котором соответствие полномочий и ответственности, стратегическая ответственность и доверие общества становятся нормой, а не исключением, – отметил он.
Депутат Мажилиса, руководитель фракции Народной партии Казахстана Магеррам Магеррамов также высказался о значении проекта новой Конституции и заявил о широкой поддержке документа в регионах.
Он особо подчеркнул закрепление в проекте Конституции принципа «Справедливый Казахстан» как фундаментального ориентира государственного развития, а также акцентировал внимание на том, что в преамбуле документа существенное внимание уделено межэтническому и межконфессиональному согласию как единственно здоровой основе общественного мира и устойчивого развития.
– С полным основанием можно констатировать, что проект новой Конституции – это продукт единства и сплоченности народа, который, осознавая свое прошлое и понимая настоящее, принял решение о будущем новом облике Казахстана. Учитывая изложенное, предлагаем вынести проект новой Конституции на республиканский референдум, – сказал Магеррам Магеррамов.
Депутат Мажилиса, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов подчеркнул, что проект новой Конституции прежде всего нацелен на справедливость, равенство, защиту прав и ответственность государства перед людьми.
– Закрепление свободы деятельности общественных объединений и расширение участия граждан в общественной жизни – все это создает условия для развития подлинного гражданского общества, в котором профсоюзы, общественные организации и инициативные группы могут свободно представлять интересы людей труда, молодежи, социально уязвимых категорий. Это напрямую связано с идеей равных возможностей и социальной ответственности государства, – считает руководитель ОСДП.
Проект новой Конституции РК является целостным, сбалансированным и проработанным документом, готовым к вынесению на республиканский референдум, считает также депутат Мажилиса Сергей Пономарев.
– В общественной и парламентской работе постоянно сталкиваешься с тем, что люди ожидают от государства понятных правил, равного отношения и уверенности в завтрашнем дне. Эти ожидания напрямую связаны с тем, какие ценности и принципы закреплены в Основном законе, – сказал он.
Политолог Марат Шибутов выразил мнение, что проект новой Конституции отражает произошедшие в нашем государстве и обществе изменения, и уверенность в качестве подготовленного Конституционной комиссией документа.
Государственный советник Ерлан Карин, выступая на заседании, сообщил, что по проекту новой Конституции поступило около 10 тыс. предложений от казахстанцев. Это, по его мнению, говорит о том, что новая редакция прошла широкое обсуждение, вызвала большой интерес со стороны общества и активное участие граждан.
– На основе принципа Президента «Слышащее государство» была налажена обратная связь с обществом. Предложения и замечания граждан максимально учитывались. То есть все системные предложения нашли отражение в тексте Конституции. Поэтому с учетом открытости работы комиссии, в которую вошли 130 человек из разных регионов и сфер, а также с учетом содержательных предложений тысяч граждан можно с полным основанием назвать подготовленный проект народной Конституцией, – сказал Госсоветник.
Подводя итоги заседания, председатель Конституционного суда – председатель Комиссии по конституционной реформе Эльвира Азимова выразила благодарность представителям гражданского и юридического сообществ, ученым, правоведам, лингвистам, членам общественных организаций и тысячам неравнодушных граждан, которые высказали предложения по проекту нового Основного закона.
– Даже самые строгие замечания стали инструментом совершенствования текста. Мы всесторонне взвешивали все аргументы, сопоставляли международный опыт и национальные интересы, – сказала она. – Текст, который мы с вами обсуждали на протяжении ряда заседаний, был существенно доработан и улучшен с учетом поступивших предложений. Многие из них нашли прямое отражение в проекте, другие повлияли на формулировки и концептуальные решения.
Она также обратила внимание, что работа над проектом велась в режиме полной открытости. Все заседания комиссии транслировались онлайн. Проведение республиканского референдума позволит каждому гражданину реализовать свое конституционное право и выразить мнение по проекту новой Конституции Казахстана.
– Новый Основной закон должен стать прочной основой справедливости, стабильности и общественного доверия. Он нацелен на укрепление государственности, защиты прав и свобод каждого человека и задает уверенный курс развития нашей страны, – заключила председатель Конституционной комиссии.