Три фактора конституционной реформы

С первого июля вступает в действие новая Конституция. О том, как она изменит архитектуру власти, какую роль в этом процессе сыграют государственные органы, как будут защищены права граждан, рассказал доктор юридических наук, профессор кафедры конс­титуционного и гражданского права Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Жамаладен Ибрагимов.

фото из личного архива Ж. Ибрагимова

Профессор преподает студентам конституционное и админист­ративное право. В работе над Конституцией он участвовал как ученый, в частности в обсуждении и разъяснении отдельных норм и положений проекта. По его словам, Конституция как Основной закон обладает высшей юридической силой и дает позитивный импульс для будущего развития общества и государства.

Жамаладен Ибрагимов привел три фактора, которые стали основой для конституционной реформы. Первый связан с изменившейся международной ситуацией.

– Сегодня мир находится в турбулентном состоянии, – говорит профессор. – Многие государства уже фактически не придерживаются тех принципов, которые были заложены при создании Организации Объединенных Наций. Каждое действует так, как считает нужным. В такой ситуации страна должна быть максимально собранной и готовой к любым глобальным вызовам.

Именно поэтому одной из ключевых задач реформы стало усиление взаимодействия между тремя ветвями власти: законодательной, исполнительной и судебной. По мнению ученого, необходимо выстроить более четкую систему сдержек и противовесов, которая позволит оперативно реагировать на современные вызовы.

Второй фактор напрямую связан с наступлением новой технологической эпохи. Искусственный интеллект, как считает Жамаладен Ибрагимов, не просто модный тренд, а один из аспектов национальной идеологии.

– Новые нормы Конституции, в частности статья двадцать первая, дают правовую основу регулирования цифровых прав граждан. И государство будет гарантировать защиту цифровых данных. Это и семейная, и личная, и банковская тайна, и другие аспекты, – отметил эксперт.

Третьим важным фактором он называет изменение самой системы государственных приоритетов. Если раньше главным богатством страны считались нефть, сырьевые ресурсы, редкие металлы, то сегодня приоритетом становится человек, его потенциал, права и свободы.

Жамаладен Ибрагимов подчеркивает, что после вступления в силу новой Конституции будет меняться архитектура государственной власти. Центральным элементом реформы станет соз­дание однопалатного Парламента – Курултая.

Обновленная система предполагает и перераспределение ответственности между государственными институтами и обществом. Как считает эксперт, если раньше основная ответственность концент­рировалась вокруг Президента, то теперь в процесс формирования законодательной власти активнее включаются политические партии. Они усилят свою работу, потому что граждане будут голосовать не только за харизматичного лидера, но и за идеологию партии.

– Кроме того, в Курултае будет действовать своеобразный фильтр. Парламент – это законодательный орган, а не место политических баталий. Его главная задача – издавать качественные и эффективные законы. Поэтому партии должны выдвигать людей, которые действительно достойны быть в его составе, – добавил профессор.

Отдельно он остановился на роли Қазақстан халық кенесі, который в обществе иногда называют «вторым Парламентом». Жамаладен Ибрагимов поясняет, что это высший консультативный государственный орган, состоящий из представителей гражданского общества.

– Да, у этого органа будет право законодательной инициативы, но это еще не законодательный процесс. Халық кенесі лишь будет поднимать вопросы и предлагать Курултаю инициировать разработку определенных законов. Поскольку этот орган представляет гражданское общество, ему лучше знать, какие новшества необходимы для регулирования тех или иных социальных отношений, – объяснил юрист.

Кроме того, он будет заниматься вопросами общественно-политической стабильности, взаимодействия этносов и укрепления общественного согласия.

Серьезные изменения коснутся и соотношения национального законодательства с международными договорами. Теперь Конституция будет стоять выше любых международных обязательств.

– Основной закон должен иметь высшую юридическую силу. Если нормы международного договора будут противоречить Конституции или правам граждан, государство сможет отказаться от его принятия. Перед ратификацией соглашений Конституционный суд будет проводить тщательный правовой анализ, – уточнил профессор.

После вступления в силу Конс­титуции страна начнет постепенно переходить к новой политической модели. К этому времени уже принят ряд конституционных законов: о Президенте, Курултае, его статусе, столице и другие. При этом, как подчеркивает Жамаладен Ибрагимов, речь не идет о полном переписывании всей законодательной системы. Если какие-то нормы будут противоречить Конституции, их просто приведут в соответствие.

Наш собеседник убежден, что успех реформы будет зависеть не только от новых институтов, но и от самих граждан.

– Мы надеемся, что Конституция послужит укреплению стабильнос­ти и лучшему будущему нашей страны. Если каждый гражданин будет честно работать и вносить свой вклад, то мы увидим реальные плоды этой работы, – резюмировал Жамаладен Ибрагимов.