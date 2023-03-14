Впереди – школа жизни и мужества

...Басовитым голосом командир отдает приказ, в кабинетах сидят люди в белых халатах, а по коридорам военкомата бегают вчерашние школьники. Кампания, в рамках которой из Астаны планируется призвать около 200 человек, продлится до 30 июня.

– Первым делом мы комплектуем команды пограничных служб КНБ, – рассказывает о проводимой работе заместитель начальника департамента по делам обороны города Астаны подполковник Акжолтай Уалиахметов. – На сегодняшний день уже прошли медосмотр и призваны порядка 50 человек. Их отправят в Кордайский район Алматинской области.

К слову, буквально месяц назад столичный военкомат переехал в новое здание и сейчас находится на проспекте Республики. Старое признали аварийным, оно подлежит сносу. На вопрос о том, не скучает ли по бывшему месту работы, подполковник с улыбкой замечает, что во всем есть свои преимущества.

– Да, там было удобнее, потому что рядом вокзал, чтобы сразу отправлять призывников. Но и здесь свои плюсы: через дорогу находятся третья поликлиника и студенческая. Очень удобно сопровождать молодых людей для обследования и сдачи анализов, – сказал он.

Хоть по документам призывная кампания и стартовала 1 марта, но подготовительные мероприя­тия начались задолго до этого. Так, уже с 10 января повсеместно проводились встречи с будущими призывниками, а также их родственниками. Были организованы беседы, где молодым людям разъяснялись их права, сдавалось тестирование для определения психологической подготовки молодых людей к службе.

– Сейчас идет большая работа по повышению привлекательности службы. Например, стартовала программа, благодаря которой отслужившим предоставляется грант в отечественных вузах, – добавил Акжолтай Уалиахметов.

Впрочем, для призывников, с которыми мы успели поговорить, это не главное.

– Считаю, что служба в армии – это обязанность каждого мужчины, – сказал Нурдос Бурибаев. – Я дождался совершеннолетия и сразу же сам пошел в военкомат.

А вот другой призывник, не назвавший свое имя, признался, что в армию идти откровенно не хочет, мотивации не видит.

– Да, может быть, это будет новым опытом и школой жизни, как говорят. Но я четыре года учился в университете, уже готов трудиться по специальности, а тут – целый год в армии. Думаю, просто потеряю время, – качает он головой. – Мотивации, если честно, никакой.

Однако, как уверен председатель военной медицинской комиссии города Астаны Сакен Байтлеуов, такого мнения придерживаются единицы, можно сказать один из десяти призывников. А 90% готовы к службе.

– Бывало даже, что те, у кого плоскостопие, просили их все равно призвать, – рассказывает Сакен Байтлеуов. – В таких случаях мы отправляем ребят не в пограничные войска, а в другие, где требования поменьше. В целом, конечно, добровольцев стало больше. И это радует.

Правда, наблюдается одна не очень хорошая тенденция: здоровье юношей с каждым годом все хуже. По словам председателя комиссии, за последние пять лет значительно увеличились показатели по сердечным, эндокринным заболеваниям.

– На сахарный диабет и вовсе приходится целых 4%, это много, – сетует Сакен Байтлеуов. – Из всех признаются годными только 82–83%.

Есть и хорошие изменения. Так, замечает председатель медкомиссии, сейчас юноши выглядят старше, больше социализированы, стали грамотнее во всех вопросах, да и мышление у них более самостоятельное.

К обязательной воинской службе можно относиться по-разному. Поддерживать или критиковать. Но с одним утверж­дением согласятся все.

– Это большая школа жизни, – говорит подполковник Акжолтай Уалиахметов. – Разница до и после видна сразу. Даже по разговору. Мужской коллектив воспитывает, закаляет. Юноша становится мужчиной и учится принимать решения самостоя­тельно.