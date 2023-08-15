Пункт пропуска временно закроют на казахстанско-китайской границе

Пункт пропуска "Бахты" на границе с Китаем не будет работать 3 дня, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото с сайта КГД РК

С начала года в рамках проекта по модернизации и техническому дооснащению пунктов пропуска на казахстанском участке таможенной границы ЕАЭС реконструируется автомобильный пункт пропуска "Бахты" на границе с КНР.

Последний не будет работать с 18 по 20 августа 2023 года – здесь будут прокладывать наружные сети водоснабжения, проходящие через автомобильную дорогу пункта пропуска.



В штатном режиме "Бахты" заработает 21 августа 2023 года.