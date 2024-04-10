Время духовного очищения

Этим радостным праздником завершается важный в религиозной жизни всех мусульман пост Рамазан. Тридцатидневный период воздержания и самоограничения, как и в прежние времена, стал для всех последователей ислама временем духовного очищения, просветления, проявления сострадания к ближнему и взаи­мопомощи. Все эти дни верую­щие обращались ко Всевышнему, прося прощения и милосердия, счастья и благословения для себя, своих родных и близких, для всей нашей страны.

Лица, исповедующие ислам, составляют большинство населения Казахстана, православное христианство – вторая по численности конфессия нашей страны. Президент Республики Касым-Жомарт Токаев постоянно напоминает нам о том, что «…наше главное богатство – благополучие и единство, стабильность и спокойствие, мир и согласие».

Мусульмане и христиане на протяжении веков совместно трудились над созиданием нашего общего дома – благословенного Казахстана, укрепляя государственность, свидетельствуя о вечных нравственных началах, проповедуя мир и взаимное уважение между людьми разных национальностей, культур и обычаев.

Искренне желаю всем казахстанцам здоровья, мира, благополучия, благословенных успехов в трудах на благо родной страны!

С благопожеланиями,

глава Православной

церкви Казахстана, митрополит Астанайский

и Казахстанский Александр