Время – песок

С этим произведением Анна уже добилась успеха на международном конкурсе Golden time talent в Лондоне – заняла там первое место.

Рисует Анна с детства, но лишь недавно пришло полное осознание своего предназначения. Получив профессию экономиста, она несколько лет работала в ЦОНе, а теперь преподает детям рисование, учится сама и творит, творит, творит...

Несмотря на молодость, мысли художника занимают извечные философские темы – рождения и смерти, любви и ненависти, красоты и увядания, человека и времени. Мы издавна пытаемся разгадать сущность времени – этого загадочного явления, понять его влияние на нашу жизнь, но тщетно. Время как песок, скользящий сквозь пальцы.

Песчинки времени проходят незаметно, оставляя за собой лишь воспоминания. Но, в отличие от песчинок, время нельзя запечатать в стеклянной колбе, оно исчезает, как песок, сдуваемый ветром. И остается ощущение утраты, незавершенности. Одно утешение: из песчинок складывается великая пустыня, а из мгновений – неповторимо прекрасная жизнь каждого из нас. И Анна Брыкина доказывает это, рисуя в разных жанрах, используя разные техники.

Зритель с интересом вглядывается в психологически тонкие портреты, наслаждается яркими красками натюрмортов, любуется свободными перспективами пейзажей – с озером и лодкой на переднем плане или уходящей вдаль заснеженной монастырской стены... И в каждой работе присутствует душа автора…