Время – песок

Статьи
2
Андрей Кратенко

Графическая работа «Время – песок» задала тон первой персональной выставке Анны Брыкиной в арт-центре Qyzyljar в Петропавловске.

фото автора

С этим произведением Анна уже добилась успеха на международном конкурсе Golden time talent в Лондоне – заняла там первое место.

Рисует Анна с детства, но лишь недавно пришло полное осознание своего предназначения. Получив профессию экономиста, она несколько лет работала в ЦОНе, а теперь преподает детям рисование, учится сама и творит, творит, творит...

Несмотря на молодость, мысли художника занимают извечные философские темы – рождения и смерти, любви и ненависти, красоты и увядания, человека и времени. Мы издавна пытаемся разгадать сущность времени – этого загадочного явления, понять его влияние на нашу жизнь, но тщетно. Время как песок, скользящий сквозь пальцы.

Песчинки времени проходят незаметно, оставляя за собой лишь воспоминания. Но, в отличие от песчинок, время нельзя запечатать в стеклянной колбе, оно исчезает, как песок, сдуваемый ветром. И остается ощущение утраты, незавершенности. Одно утешение: из песчинок складывается великая пустыня, а из мгновений – неповторимо прекрасная жизнь каждого из нас. И Анна Брыкина доказывает это, рисуя в разных жанрах, используя разные техники.

Зритель с интересом вглядывается в психологически тонкие портреты, наслаждается яркими красками натюрмортов, любуется свободными перспективами пейзажей – с озером и лодкой на переднем плане или уходящей вдаль заснеженной монастырской стены... И в каждой работе присутствует душа автора…

#СКО #выставка #Петропавловск #искусство #картины #Анна Брыкина

Популярное

Все
Когда есть польза от гостей
Инновации поддержат
Звезды под куполом
Незвездная жизнь Кызыл Жулдыза
Нам не было равных
С участием зарубежных технологов
Третий – не лишний
Кадры, которые будут решать все…
Все дороги ведут домой
Помощь не будет лишней
Пограничные дела
На благо общества
Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Первый казахстанский контейнерный терминал появится в грузинском порту Поти
Двойное убийство в Арыси: задержаны предполагаемые заказчик и исполнители
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Актуальные вопросы обсуждены с участием премьер-министра в Жамбылской области
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
Премьер обозначил главную проблему Тараза
Аграриям Жамбылской области возместят потери из-за засухи – Смаилов
Групповое избиение подростками школьника в Павлодаре: дело переквалифицировали на более тяжкую статью
26 тысяч лиц с инвалидностью проживали в Туркестанской области только на бумаге
Мобильный Интернет обещают казахстанским селам с населением менее 250 человек
С 2017 года в Кокшетау работает социальный дневной стационар «Круг друзей»
В Жетысуской области затопило несколько поселков (видео)
Казахстанцев предупредили о дожде с грозой и сильном ветре
Район Алматы окутан черным дымом из-за пожара на складе
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Мастер боевых миниатюр
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
Рост цен на сотовую связь прокомментировали в АЗРК

Читайте также

На благо общества
Все дороги ведут домой
Третий – не лишний
С участием зарубежных технологов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]