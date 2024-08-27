Время промывать трубы

По сложившейся в последние годы традиции подача тепла в дома костанайцев стартует в конце сентября. А значит до начала очередного отопительного сезона остается меньше месяца.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Однако местных жителей это никак не смущает, о чем свидетельствует низкая активность потребителей по получению актов технической готовности. На сегодня разрешительные документы имеются лишь у 264 объектов из 2 261, то есть промывку систем отопления произвели лишь 12% услугополучателей.

Более ответственно к этой работе подошли руководители социальных объектов. Возможно, потому что им тепло подается на несколько дней раньше. Из 102 учреждений образования пас­порта готовности получили 83, то есть 81%, а из 32 организаций здравоохранения – 22, или 69%.

Сложнее дела обстоят с государственными и частными структурами. На их долю приходится 989 объектов, из которых к зиме готовы только 136, а это всего 14%.

Самая низкая активность в плане промывки систем отопления отмечается в жилом секторе. Из 1 273 многоэтажек Костаная паспорта готовности имеются лишь у 127 домов, то есть у 10%.

Руководство ГКП «КТЭК» акцентирует внимание на том, что подача тепла будет производиться исключительно тем потребителям, у которых есть акты готовности и отсутствует просроченная задолженность за предоставленные предприятием услуги. Кстати, с платежами за коммуналку у костанайцев тоже не все гладко. Сегодня долг перед теплокомпанией составляет более 1 млрд тенге, из них на население приходится 651 млн тенге, а на юридических лиц и ИП – 629,5 млн тенге.

При этом, по долгосрочным прогнозам, зимний сезон-2024⁄25 в Костанае обещает быть холодным и сухим. Так что потребителям, не желающим мерзнуть большую часть года, стоит поспешить с получением паспортов готовности и рассчитаться с долгами.