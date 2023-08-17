Все дороги ведут домой

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Наталья Денисова, Кызылординская область

В Аральске осуществляется строительство 42 домов для очередников из разных социальных групп.

фото акимата области

Это будут современные, с удобст­вами и просторными дворами дома для сельских жителей. По сообщению акимата области, новые квартиры для очередников в Аральске будут приобретены за счет бюджета у компаний-застройщиков в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».

В нынешнем году в рамках программы ведется строительство 42 домов на 84 квартиры. Их планируется ввести в эксплуатацию уже в ноябре.

Жители Аральска довольны тем, что дома двухквартирные, более привычные для семей, предпочитающих жить на земле, нежели в многоэтажках.

– Конечно, любой, нуждающийся в крыше над головой, от квартиры не откажется, – отмечает пенсионер Абзал Абиев. – Но тот факт, что в Аральске строят именно одноэтажные дома, где в условиях суровых зимних ветров и изнуряющей летней жары жить намного комфортнее, – продуманный подход со стороны тех, кто отвечает за реализацию проекта.

В целом в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» в Кызылординской области в текущем году идет строительство 26 жилых домов на 1 346 квартир. Двадцать жилых домов на 842 квартиры планируется ввести в эксплуатацию до конца года.

Также из областного бюджета выделено 6 млрд тенге на приобретение 34 квартир для граждан, единственное жилище которых признано аварийным. Еще 9,6 млрд тенге предусмот­рено в республиканском бюджете на выкуп 1 000 квартир для социально уязвимых категорий населения. Новые дома строят на левом берегу Сырдарьи в новом квартале Кызылорды.

– Сейчас на левобережье в Кызылорде строится 16 жилых домов, – рассказал журналистам и. о. руководителя областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Мади Алип. – Из них шесть семи­этажных, остальные – пятиэтажки. Общая площадь жилья, возводимого на левом берегу, составляет 37 тысяч 284 квад­ратных метра. Строительство идет по графику, качество контролируется.

#жилье #строительство #дома #Аральск #очередники

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