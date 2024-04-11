Все о законе по защите женщин и детей – поправки приняты

Сенат на пленарном заседании одобрил принятый Мажилисом закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и сопутствующие в КоАП поправки, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметила сенатор Жанна Асанова, поправки инициированы депутатами Мажилиса Парламента в рамках реализации послания главы государства от 1 сентября 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана» и направлены на совершенствование правовых, социальных, институциональных и иных основ государственной семейной политики, усиление защиты прав женщин и безопасности детей, ужесточение административной и уголовной ответственности за нарушение их безопасности, профилактику насилия в семейно-бытовой сфере.

В указанном послании главой государства было поручено ужесточить наказание за любые формы насилия в отношении несовершеннолетних, а также институционально усилить в образовательных учреждениях службу психологической поддержки, организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга, что нашло отражение в представленных к рассмотрению законах.

Так, в Уголовный кодекс вносится запрет на назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено в Особенной части кодекса при совершении лицами преступления, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, исключается примирение сторон по преступлениям, связанным с насилием в отношении несовершеннолетних, а также в случаях совершения повторно через год после примирения уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 108-1 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 109-1 (побои) кодекса.

Также, за деяния, направленные на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, исключается альтернативное наказание в виде ограничения свободы и устанавливается наказание в виде лишения свободы.

Кроме того, устанавливается наказание в виде пожизненного лишения свободы за убийство малолетнего лица (статья 99 УК), совершение изнасилования в отношении малолетнего (статья 120 УК) и за насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего (статья 121 УК) путем исключения других альтернативных мер наказания, предусмотренных в действующих нормах УК, вводится ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста, устанавливается наказание за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства.

Вводится новая статья, устанавливающая особые требования к поведению лица, совершившего уголовное правонарушение, применяемые судом (оказание психологической помощи, запрет на употребление алкогольных напитков и др.), а также вводится уголовная ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои путем их перенесения из КоАП в УК.

Основными новеллами законов также являются закрепление в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» норм о правовом статусе Центров поддержки семьи и выполняемых ими функциях, о контакт-центре «111» по оказанию информационно-справочной и психологической помощи по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей, наделение уполномоченного органа в области здравоохранения компетенцией по разработке и утверждению порядка оказания психологической помощи в организациях здравоохранения лицам, совершившим административное, уголовное правонарушение с применением насилия и другие.