Все разные, но все прекрасные

Так считает создательница мягких игрушек Анна Дементьева – больше восьми лет она занимается этим творчеством и верит, что двух одинаковых игрушек не бывает.

Анна живет в небольшом селе Успенского района – Константиновке. Признается, что для нее деревня – это лучшее мес­то для жизни и гармонии, к такому выводу она пришла после жизни в крупных городах. Здесь у нее есть вполне привычная занятость: как социальный работник она помогает особенному парню и говорит, что ее подопечный давно стал другом. К слову, по профессии (в свое время Анна получила образование бухгалтера) не работала ни дня – просто поняла, что цифры не ее конек. И потому всегда увлекалась чем-то творческим.

А путь именно к созданию мягких игрушек начался гораздо раньше, чем восемь лет назад. Девочка Аня очень любила мягких мишек, заек и обезьянок, но семья жила небогато, да и к тому же в 90-х не было такого изобилия, как сейчас. Плюс рос­ла Аня с братьями, и были у нее из развлечений их же машинки и велосипед.

– В юности я как-то незаметно увлеклась вязанием – училась сама, смотрела схемы в журналах, позже уже и Интернет стал доступен. Но всегда это была детская одежда. Пока не родился мой племянник Саша, – вспоминает мастер. – Мне так хотелось, чтобы у него было что-то особенное от меня, и я поняла – это должна быть игрушка! Случился Кот – отличный подарок мальчишке. Сейчас уже у Саши просто огромная коллекция из моих творений, и я счастлива, что всех их он обожает, заказывает мне своих любимых героев, которых я, кстати, не всегда и знаю.

«Первенец» Кот оказался неказистым, но это тот случай, когда содержание важнее формы. Вспоминая свои начальные вязаные игрушки, Анна с улыбкой признается – были они довольно страшненькими.

– По сей день помню одну из первых своих игрушек – голубого жирафа. Я как-то гостила в Экибастузе, нашла там магазин пряжи, но в ней я тогда плохо разбиралась, а мне захотелось творить. Купила эту твердую голубую пряжу, долго ее мучила, но связала. И самое удивительное – жирафа купили на первой же ярмарке, в которой я решила участвовать как рукодельница. Потом был очень страшненький черный медведь, и его тоже купили на ярмарке. И я поняла: мягкие игрушки – моя любовь, а их еще и покупают. Но, честно говоря, поначалу расставаться с ними было очень непросто, – продолжает Анна.

С тех пор пройдено немало обу­чающих курсов, мастер-классов, кроме вязаных игрушек, Анна стала создавать и текстильные. В целом появился собственный конструкторский и дизайнерский опыт, и поэтому сегодня Анна уверенно называет себя не рукодельницей, а мастером по созданию мягкой игрушки. Ее руки дали жизнь тысячам разных героев – неповторимых, заверяет автор, даже если это игрушки из одной партии одинаковых на первый взгляд созданий.

Конечно, Анна старается чувствовать тренды, например, выполняет на заказ монстров (они ей даются сложнее всего), роботов, героев японских мультфильмов. Схемы для них разрабатывает сама, чтобы передать абсолютное сходство. Кстати, немало игрушек заказывают для себя взрослые люди – брелоки, подвески в машины, например, тех же японских Домо-кунов.

Который год популярен заяц Тильда. Это такая техника текс­тильного шитья: кукла из обрезков льна хоть и имеет условный силуэт, но очень узнаваема благодаря длинным конечностям, плоским ушкам и глазкам-бусинкам. Таких зайчиков Анна создала больше шестисот, причем в десятках видов разных дизайнов, ведь это своего рода интерьерный элемент.

И все же Анна считает, что творит она в первую очередь для детей. А потому у ее созданий невероятная детализация, самые интересные наряды, в которые дети с удовольствием одевают своих зайчиков, мишек, кукол во время игры. Но ребятня нередко влюбляется и в самых простых по форме динозавров и котов.

– Я все свои готовые игрушки люблю одинаково. Но больше всего нравится создавать милых зверят для деток – наслаждаюсь процессом и результатом, эмоциями и отзывами детей и родителей, – говорит Анна Дементьева. – Каждый раз с нетерпением жду того момента, когда игрушка готова, – хочу понять, а все ли задуманное в моей голове реализовалось. Я не считаю усилий – часов, петель, а их тысячи в одной игрушке. И ведь бывает, что получается другая игрушка – не по схеме, а по характеру. Вот магазинные мягкие игрушки совершенно не такие – есть и яркие, есть даже красивые, но не уникальные, сделаны они без души. А я так не умею…