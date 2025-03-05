Всегда на коне!

Горно-егерский полк Регио­нального командования «Юг» является единственным в своем роде подразделением, в котором в качестве бое­вых единиц состоят лошади. От других армейских структур его отличает еще одно: здесь служат те, кто способен действовать в сложных природно-климатических условиях, отыскать и уничтожить противника в труднодоступной горной местности. В этой воинской части созданы роты специального назначения. Это настоящие профессионалы, умеющие мастерски обращаться и с личным оружием, и с горным снаряжением, и со своими скакунами – незаменимыми и верными товарищами в бою.

На праздничное мероприятие были приглашены командование РгК «Юг», офицеры и ветераны части, в разные годы служившие в ней. В своем приветственном выступлении начальник штаба войск РгК «Юг» полковник Нурлан Карибаев подчеркнул, что за четверть века эта воинская часть своими достижениями не раз прославляла войска Южного военного округа. Славные традиции, заложенные командирами и офицерами, стоявшими у истоков зарождения полка, бережно передаются и сохраняются. Благодаря этому боевое под­разделение остается одним из образцовых.

Присутствие ветеранов воин­ской части придало особую атмосферу торжеству, и ее наверняка почувствовали все военно­служащие. Среди почетных гос­тей был и первый командир части полковник в отставке Аскар Избанов. Он поделился воспоминаниями о становлении подразделения, трудностях, которые успешно преодолевались благодаря энтузиазму военнослужащих, их верности воинскому долгу.

Следует отметить и бывшего командира части Кайдара Каракулова. По его воспоминаниям, первые месяцы офицеры и солдаты жили в палатках, много сил и времени уходило на обустройство и налаживание нормальных бытовых условий.

– Вижу, что наши усилия не пропали даром. Горжусь тем, что в настоящее время полк имеет мощную базу, пол­ностью оборудован, в отличном состоянии находятся казармы, парк боевых машин и конный двор, а на территории части построены дома для военнослужащих и членов их семей. Очень рад и тому, что здесь трепетно относятся к истории и не забывают о тех, кто стоял у истоков образования части, – отметил Кайдар Каракулов, который спустя годы после службы в горно-егерском полку уже в звании генерал-майора некоторое время возглавлял войска РгК «Юг».

Сам же горно-егерский полк ведет свою историю с января 2000 года, когда на базе войско­вой части 74261 в Жаркенте был сформирован отдельный батальон. После передислокации в Гвардейский гарнизон он вошел в состав войсковой части 85395, а с 2003 года обос­новался в Жуа­лынском районе Жамбылской области.

Важными вехами истории части стали вручение батальо­ну Боевого знамени в октябре 2004 года, выведение из состава пятой механизированной бригады и переподчинение напрямую командующему РгК «Юг» в сентябре 2007-го, а также присвоение статуса полка в авгус­те 2013 года и торжественное вручение полку нового Боевого знамени.

Сегодня горно-егерский полк продолжает оставаться уникальным воинским подразделением. Неоднократные первые места полка в различных состязаниях, а также победы в конном марафоне Армейских международных игр доказывают, что боевая подготовка в части ведется на высшем уровне.

– Наш полк – это не просто воинское формирование, это настоящая семья, где ценятся честь, дисциплина и взаимовыручка, – подчеркнул нынешний командир части подполковник Алмас Отыншинов. – Мы свято чтим и храним боевые традиции, заложенные предыдущими командирами и военнослужащими.

В рамках юбилейного мероприятия состоялись торжественное построение личного состава, демонстрация военной техники и награждение отличившихся военнослужащих. На плацу были зачитаны поздравления от главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-майора Мереке Кучекбаева и командующего войсками Регио­нального командования «Юг» генерал-майора Ержана Ибрае­ва. Празднество завершилось концертом с участием местных творческих коллективов.