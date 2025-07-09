...Пыль еще не осела – после прыжка с высоты в несколько километров она медленно тянется к земле. Человек, оторвавшийся от борта самолета, доверил свою жизнь полоске ткани и – как по уставу – приземлился точно в заданной точке.

На плацу выстроились военнослужащие в голубых беретах. Играл оркестр. Над головами – купол парашюта, символ профессии. В небо поднимались флаги, а из уст звучали слова, наполненные гордостью, передающие торжественность момента.

– Когда в 2000 году мы только начинали, многие говорили: десантных войск в Казахстане не будет. Но мы доказали: не только будут, но и станут одной из самых подготовленных, мобильных и эффективных силовых структур страны, – говорит командующий ДШВ генерал-майор Алмаз Джумакеев. – Десантно-штурмовые войска – это резерв Верховного Главнокомандующего, всегда готовый к решению задач в любых условиях. Мы – передовой рубеж, всегда на шаг впереди угроз, постоянно модернизируем вооружение, усиливаем подготовку, учимся работать в современных условиях. Нас готовят к гибридным вызовам, к асимметричным конфликтам. Десантник не просто должен быть физически выносливым. Он должен мыслить гибко, принимать решения в стрессе, действовать автономно. Уметь вести бой в городе, в горах, в пустыне, на воде. И быть готовым десантироваться хоть ночью, хоть в бурю.

Сегодня войска оснащаются современными боевыми машинами, в том числе бронетранспортерами «Арлан» отечественного производства. Есть РСЗО, зенитная артиллерия, разведывательные системы. А в обучении используются тренажеры свободного падения, парашютные симуляторы и тактические симуляции.

– За прошедший год наши военно­служащие выполнили поч­ти десять тысяч прыжков с парашютом, из них две тысячи ночью и тысячу – на воду, – продолжил командующий. – Это не просто цифры. Это ежедневная работа, контроль над страхом, точность. Десантник должен уметь десантироваться на неподготовленную площадку, ориентироваться в темноте, избегать схождений в воздухе. Мы готовим их к тому, чтобы они могли действовать там, где нет ни света, ни связи, ни поддержки.

Он напомнил, что в мирное время десантники участвуют в миротворческих миссиях. За последние два десятилетия личный состав ДШВ выполнял задачи в Таджикистане, Ираке, Ливане, на Голанских высотах. Как подчеркнул генерал-майор, быть частью таких миссий – не просто честь, это ответственность перед страной, перед людьми и собой.

Голубой берет – не просто элемент формы. Это символ братства! Главное – как ты держишь спину, как идешь в связке, как прикрываешь своего товарища. Здесь не бывает чужих. И нет возмож­ности быть слабым. Потому что если не ты, то никто.

– Мы гордимся своей историей, – добавил Алмаз Джумакеев. – С 6 июля 2000 года, с момента образования войск, мы прошли путь от мобильных сил до полноценного десантно-штурмового формирования. Мы развиваемся и адаптируемся. В составе ОДКБ, в рамках ШОС мы постоянно участ­вуем в международных учениях. Видим, как меняется война. И учимся быть на шаг впереди.

Среди собравшихся стояли матери, жены, дети – те, кто ждет дома. И каждый знает: этот день не только про мужество. Этот день – про выбор. Про то, что когда-то кто-то сказал «Я иду в десант» – и с того момента стал частью особой судьбы.

На плацу раздалась команда, и ряды застыли в безупречном строю. Никаких вольностей и полутонов. Только выверенный шаг, точный разворот, взгляд вперед.

По-особенному торжественно прозвучал гимн. Поднятые к небу флаги слегка дрожали от легкого ветра – как парашютные стропы на высоте. Где-то вдали слышался гул самолета, будто напоминание – они всегда рядом. Потому что десант – это не просто род войск. Это нерв армии, ее хребет. Это воля, оформленная в приказ. И выбор, сделанный один раз, но на всю жизнь.