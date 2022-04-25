Всего на 18% выполнен проект "Ауыл – ел бесігі" за три года – депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау в ходе правительственного часа в Мажилисе констатировал, что проект «Ауыл – ел бесігі» за три года выполнен всего на 18%, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как известно, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» из 6 316 сельских населенных пунктов (СНП- прим. ред.) акиматами областей совместно с Министерством национальной экономики было отобрано более 3,5 тысячи сёл, из которых 1 173 опорные и 2 388 – спутниковые. Однако на 1 января 2022 года фактически программа коснулась только 665 сел из 3,5 тысячи СНП. То есть за три года всего 18%», – сказал Альберт Рау.

При этом, отметил он, в течение следующих четырех лет проектом должны быть охвачены 2870 сел, или 82%.

«Уже налицо риски невыполнения параметров национального проекта», – отметил он.