Фото: Kazpravda.kz
Правительство , Мажилис
Всего на 18% выполнен проект "Ауыл – ел бесігі" за три года – депутат
Тусупбекова Лаура

Депутат Мажилиса Парламента РК Альберт Рау в ходе правительственного часа в Мажилисе констатировал, что проект «Ауыл – ел бесігі» за три года выполнен всего на 18%, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как известно, в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» из 6 316 сельских населенных пунктов (СНП- прим. ред.) акиматами областей совместно с Министерством национальной экономики было отобрано более 3,5 тысячи сёл, из которых 1 173 опорные и 2 388 – спутниковые. Однако на 1 января 2022 года фактически программа коснулась только 665 сел из 3,5 тысячи СНП. То есть за три года всего 18%», – сказал Альберт Рау.

При этом, отметил он, в течение следующих четырех лет проектом должны быть охвачены 2870 сел, или 82%.

«Уже налицо риски невыполнения параметров национального проекта», – отметил он.

 

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