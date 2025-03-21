Всемирный банк: привлекать финансирование по международным стандартам

Как сообщила пресс-служба Премь­ер-министра РК, во встрече приняли участие региональные директора: по Центральной Азии – Татьяна Прос­курякова; по инфраструктуре для Восточной Европы и Центральной Азии – Чарльз Кормье, постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Анд­рей Михнев, а также региональный менеджер Международной финансовой корпорации (МФК) по Казах­стану, Кыргызстану и Таджикистану Зафар Хашимов.

В центре обсуждения сторон были новая Стратегия партнерства с Казахстаном на 2026–2030 годы, ратификация Рамочного соглашения о партнерстве (РСП), расширение аналитической поддержки и осуществление совместных проектов.

Серик Жумангарин отметил, что Казахстан высоко ценит стратегический характер сотрудничества со Всемирным банком, подчеркнув важность партнерства в проведении структурных реформ и обеспечении инклюзивного экономического рос­та. В рамках действующей стратегии партнерства на 2020–2025 годы были достигнуты значимые результаты, и Казахстан готов к разработке нового документа на 2026–2030 годы.

– Приоритетами Казахстана остаются диверсификация экономики, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и модернизация ключевых отраслей. Ожидаемый рост ВВП в 2025 году – выше 5,6 процента. Совместные инициативы с банком помогут достичь устойчивого экономического развития, – отметил вице-премьер.

В ходе встречи обсуждались совместные текущие и перспективные проекты с участием Всемирного банка, включая строительство Камбаратинской ГЭС-1, модернизацию автодорог, в том числе проект «Жезказган – Караганда», стимулирование продуктивных инноваций и развитие науки и технологий, проект Северного Аральского моря, поддержку модернизации энергетического и коммунального секторов и другие.

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова отметила, что банк является крупнейшей меж­дународной структурой в сфере развития и работает с десятками стран. По словам регионального директора, портфель проектов в Казахстане составляет 2,5 млрд долларов, и Всемирный банк видит значительный потенциал для расширения сотрудничества, предлагая широкий спектр инструментов финансирования – от инвестиционных займов до прог­рамм, основанных на результатах.

Татьяна Проскурякова подчерк­нула важность устойчивого развития, выделив среди приоритетов экологичес­кие инициативы, включая проекты по восстановлению Аральского моря.

– Мы предлагаем завершить процесс ратификации Рамочного соглашения о партнерстве – аналогичные договоренности уже действуют с другими международными институтами. Это создаст новые возможнос­ти для осуществления совместных проектов. Мы открыты к диалогу и готовы поддерживать Казахстан в достижении его стратегических целей, – заключила спикер.

Всемирный банк остается одним из ключевых международных парт­неров Казахстана. Его экспертная и финансовая поддержка способствует модернизации экономики и реализации стратегических инициатив.

– Мы благодарны Всемирному банку за вклад в развитие Казахстана и уверены, что наше сотрудничество станет еще более продуктивным в новых стратегических рамках, – отметил Серик Жумангарин.

Вице-премьер – глава МНЭ сообщил, что Правительство респуб­лики рассматривает подписание и ратификацию РСП, что позволит применять правила и процедуры Всемирного банка для упрощения работы над совместными проектами. После подписания соглашения квазигосударственные компании смогут привлекать финансирование по меж­дународным стандартам.