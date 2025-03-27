Всемирный День театра: как казахстанские артисты отмечают профессиональный праздник

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По словам ведущей солистки театра «Астана Опера» Татьяны Вицинской, деятели культуры проводят профессиональный праздник в стенах храма искусств, где готовятся к предстоящим показам спектак­лей и премьерам.

«Отрадно, что День театра празднуется по всему миру, ведь большинство людей зачастую не воспринимают труд артиста как серьезную профессию. Хотелось бы отметить, что в этот день чествуют не только артистов, но и работников закулисья, в том числе звукоинженеров, режиссеров, светотехников, гримеров и сотрудников других цехов. Театр невозможно не любить за особую атмосферу искусства и возможность проживать множество жизней, находиться в разных временных отрезках и исторических периодах независимо от того, какие события происходят за пределами сцены. Каждый спектакль неповторим и интересен тем, что приносит большое количество впечатлений, новых знакомств и взаимодействий, которые уже сами по себе уникальны. Как говорится, одно дано, чтобы оценить другое по достоинству», – считает оперная певица.

Также она добавила, что новые технологии-важная составляющая развития театрального искусства. Они позволяют лучше донести глубокое видение и понимание режиссерского замысла до зрительской аудитории.

По мнению актрисы Государственного академического русского театра драмы имени М. Горького Светланы Фортуны, Всемирный день театра примечателен тем, что мастера сцены могут осознать значимость работы и пройтись по веренице воспоминаний.

«Театр – самая живая субстанция из всех видов искусств. Если сейчас поднимается вопрос о том, что в кино искусственный интеллект может заменить актеров, локации, звуки, то на сцене нас точно никто не заменит. Те переживания, чувства и эмоции, которые рождает театр – самое истинное, важное и нужное для любимых зрителей. Театр напоминает нам о том, что люди умеют чувствовать, сопереживать и продолжает дарить всем неповторимые эмоции. Самое главное, что в честь профессионального праздника мы обязательно должны собраться вместе дружным творческим коллективом. Так бывает, что артисты могут не видеться с некоторыми коллегами целыми месяцами, так как заняты в разных спектаклях. Именно в этот день вся наша дружная театральная семья в сборе, когда мы непринуждённо говорим, мечтаем, строим планы, косвенно выстраиваем репертуарную политику и просто разговариваем по душам, оказывая друг другу поддержку. Традиционно всех объединяет веселое застолье, неформальное общение, добрые пожелания, подведение итогов и обсуждение будущих планов», – пояснила она.

Собеседница подчеркнула, что главная задача театра – популяризировать истинные духовные ценности.

«В этот день особенно приятно подумать на тему своего вклада в театральное искусство, отрефлексировать по поводу того, как дальше развиваться в профессиональном плане, поблагодарить своих коллег внутренне передать всем актерам глубокую благодарность и поклон за единение с этим удивительным видом искусства. В каждый спектакль вкладывается энергия, поскольку творческие поиски отнимают много сил и времени. На конечный результат влияют разнообразные внутренние и внешние процессы и умение преодолевать трудности. Во время репетиций продолжаю погружаться в авторский материал, изучать истории дорогих моему сердцу героинь, помогающих познать свой внутренний мир. Повторюсь, к счастью, актеров с их талантами новые технологии не смогут заменить в театре, но могут существенно облегчить жизнь и сделать поставновки интереснее для публики», – заключила актриса.

Распространенное мнение о том, что театр является одно­временно работой, творчеством, хобби и смыслом жизни выразил солист театра «Астана Опера» Серик Накыспеков.

«Мы постоянно находимся в работе, поэтому часто забываем о праздничных мероприятиях. В театре царит магическая атмосфера, где можно творчески реализоваться, показать свой потенциал, проживать разные жизни, ощутить магию перевоплощений. Здесь предоставляется возможность выйти за границы своих возможностей. Это не может не радовать. Само здание «Астана Опера» – место силы, сильной ауры в совокупности создает такой эффект, что просто невозможно не влюбиться в театр. Все спектакли люблю, но среди них могу выделить «Спартак», «Бахчисарайский фонтан», партии Клода Фролло и Квазимодо в балете «Собор Парижской богоматери», а также красочную и самобытную постановку «Шехеразады». Конечно, при подготовке к выступлениям приходится затрачивать много ресурсов. Думаю, сегодня нам следует сохранять традиции, но при этом в век цифровизации необходимо идти в ногу со временем» – говорит спикер.

Затем к поздравлениям в честь Всемирного дня театра присоединилась солистка театра «Астана Опера» Мадина Исламова.

«Я всегда шучу, что мы артисты «Астана Опера» работаем в самом красивом офисе страны. На самом деле, люблю наш театр за возможность делиться своим искусством со зрителями. Только на сцене в полной мере могу раскрыть все возможности своего голоса. Моя любовь к пению обретает смысл в спектаклях. Сейчас готовлюсь к исполнению партии Мими в опере Пуччини «Богема», который запланирован на 6 апреля. Воссоздавать лирический и нежный образ, созданный гением Пуччини – настоящее счастье. В репертуаре «Астана Опера» уже очень много моих любимых постановок. Если мы говорим про оперу, то это, конечно же, «Мадам Баттерфляй», «Любовный напиток», «Турандот», также мне нравится балет «Сильфида». Для меня любой выход на сцену – торжество, тем более, что часто выступления совпадают с праздничными днями в календаре. Например, на Наурыз мне посчастливилось исполнить партию Қыз Жібек. По традиции приношу с собой угощения из дома бауырсаки, щелпеки, чак– чак и угощаю коллег», – констатировала оперная певица.

Артисты уверяют, что среди поклонников сценического искусства появляется немало молодёжи.



«Астана Опера» обладает прекрасным современным передовым техническим оснащением. Безусловно, мы можем восхищаться зданием, современными технологиями, но самое главное в оперном театре человеческий голос – самый совершенный музыкальный инструмент, который создала сама природа. Только здесь появляется уникальный шанс услышать звучание живого голоса, которое мы артисты ежедневно оттачиваем целыми десятилетиями. Постепенно от выступления к выступлению это звучание крепнет, зреет, наполняется новыми красками. Иногда я слышу от зрителей, что они уже видели, например «Богему», декорации и костюмы очень понравились и больше не интересно идти второй раз. Но ведь даже если это будет исполнять тот же самый артист - всё будет совершенно по – новому. Опера вечное искусство», – резюмировала Мадина Исламова.

Остается только присоединится к вышеперечисленному и выразить признательность тем, кто создает волшебство на сцене и за кулисами.