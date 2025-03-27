Всемирный день театра отмечают сегодня в Казахстане

Министр культуры и информации РК Аида Балаева опубликовала пост, в котором поздравила казахстанцев с праздником и отметила, что театр - не просто развлечение, а мощный инструмент культурного развития общества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр напомнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV заседании Национального курултая отметил, что развитие театров – это один из ключевых показателей уровня культуры любой страны.

«В Казахстане растет интерес к театральному искусству. Театральные залы полны зрителей, билеты на премьеры распродаются за две-три недели вперед. Особенно радует, что среди поклонников сценического искусства немало молодежи», – сказал президент.

Аида Балаева отметила, что сегодня в Казахстане работает 70 театров, из которых 57 являются государственными.

«Среди них 11 республиканских и 46 региональных театров. Только за последние 4 года в стране открылось 5 новых государственных театров, что свидетельствует о развитии театрального искусства и его востребованности. Казахстанские театры не только радуют зрителей новыми постановками, но и представляют страну на мировой сцене. В 2024 году было организовано 396 гастрольных поездок, из них 350 внутри страны и 46 за рубежом. В отечественных театрах работают около 9 тысяч специалистов, из них 4 200 человек составляют творческий коллектив. За год государственные театры Казахстана представили более 200 новых постановок, 107 из которых основаны на произведениях отечественных авторов», - рассказала министр культуры.

Она добавила, что театр - это искусство, рожденное талантом и преданностью делу.