Вспоминая Сакена Сейфуллина

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Литературно-музыкальный вечер к 130-летию Сакена Сейфуллина прошел в Национальном музее в Астане.

фото Игоря Бургандинова

Гостями и участниками мероприятия «Ақын, ұлт қайраткері – Сәкен Сейфуллин» стали родст­венница со стороны матери Сакена, учитель-ветеран, общественный активист Асылгуль Абиш, директор Музея Сакена Сейфуллина Марат Абсеметов, ученики школы-гимназии № 80 им. С. Сейфуллина и школы BINOM им. А. Байтурсынулы. Во время литературно-музыкального вечера говорили о жизни и творчестве известного поэта и политического деятеля, его трудах по казахской истории и музыке начала ХХ века.

Студенты Казахского агротехнического исследовательс­кого университета, носящего имя Сакена Сейфуллина, представили драматическую постановку Газиза Ештанаева «Акын мен әжал». Их выступ­ление тронуло сердца зрителей и вызвало слезы на глазах. Также в рамках мероприятия была организована выставка, посвященная деятельности и наследию Сейфуллина, были представлены 28 экспонатов из фондов Национального музея.

Марат Абсеметов поделился информацией о находках, обнаруженных в ходе поисковых работ:

– Наш музей пополнился рядом ценных экспонатов. Один из них – кофемолка, которой пользовался Сакен Сейфуллин. Ее нашли в Кызылорде. В 1928 году Сакен Сейфуллин возглавлял в этом городе Институт народного просвещения. Кроме того, обнаружен ряд документов. В 1922 году, когда он стал председателем Совета народных комиссаров республики, был принят Земельный кодекс, и этот документ сохранился. В музее выставлен и принятый по настоянию Сакена Сейфуллина 4 апреля 1923 года документ о развитии авиации в Казахстане.

По словам директора Музея Сакена Сейфуллина, после принятия документа о развитии авиа­ции в республике запустили авиарейсы Оренбург – Уральск и Акмола – Семей.

– Сакен не был летчиком, но он был первым казахом, поднявшимся на борт самолета. Затем он открыл аэроклуб в Оренбурге, в этом клубе учились Талгат Бегельдинов и Юрий Гагарин. Сакен также любил музыку. Он издал сборник казахских песен, составленный Александром Затаевичем. К сожалению, в сборник не вошли кюи, исполненные Сакеном на кобызе. 24 августа 1964 года кюйши Даулет Мыктыбаев сыграл кюи «Сарыарка» и «Әупілдек». Те самые, исполненные Сакеном на кобызе, – рассказал Марат Абсеметов.

Добавим, что в этом году в Турции к юбилею Сакена Сейфуллина издана одна из его монографий.

#Астана #Нацмузей #память #Сакен Сейфуллин #130-летие

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