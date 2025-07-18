Вспомните себя

Колонка обозревателя
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Елена Левкович

В нашем доме открыли бар. Ну открыли и открыли, эка невидаль. Только соседи мои возмутились: зачем нам такое непотребство в доме? Наделали фото: стоит молодежь, прям совсем молодежь, лет 15–17, тешит свои дурные привычки. Не кричат, не шумят, просто, в общем-то, стоят и общаются. Правда, одеты специфично – то ли готы, то ли еще какие неформалы.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В домовом чате развернулась яростная полемика с уклоном в образовательные и религиозные сферы. Жильцы постарше возмущались: где это видано – так вырядиться и по непонятно каким клубам шататься до темноты? Кто-то предлагал вызвать председателя ОСИ, участкового и даже, кажется, экзорциста. Многие негодовали: почему наши дети должны вот «такое» видеть?

«Что у них на уме, никто не знает», – подытожил кто-то из соседей. Честно сказать, все это больше напоминало страшилки: «В черной-черной комнате черной-черной ночью…» По фото – обычные подростки, в наушниках, забавных кедах, с разноцветными волосами. Да, музыку из бара слышно даже на улице, и окурки мимо урны летят (почему малолетки курят и кто им сигареты продает – другой вопрос).

Заморочилась – пошла в Интернет искать, что за «притон» такой, перепугавший соседей. Нашла – «первый арт-бар в Астане». Судя по профилю, все если уж не совсем чинно-благородно, то ничего из ряда вон: бар как бар, с дегустацией крафтового пива и соответствующим антуражем. С другой стороны, своя изюминка – не просто же так они назвались арт-баром: со сцены читают стихи начинаю­щие авторы, всем залом поют песни под гитару. Ну не Грушинский фестиваль, конечно, но творческая составляющая присутствует сполна.

Выгораживать бесконтрольно тусую­щуюся в почти ночное время несовершеннолетнюю мелочь не буду. Но, пожалуй, заступлюсь за их внешний вид и желание тусоваться в принципе: ведь мы же, люди гораздо старше их, тоже этого хотели. Хотели «косить» под панков, рокеров, да хоть принцесс из сказок! Хотели красить волосы, ногти в странный цвет. Я, например, носила джинсы, вышитые моим старшим братом, и на штанинах отнюдь не цветы цвели, а красовались персонажи группы Iron Maiden. И ногти я красила в черный цвет. А подруга моя, отличница всея школы и призер каких угодно олимпиад, продырявила себе ноздрю в 9-м классе. Сейчас ей 40 лет, у нее два высших образования, четверо детей и кот, а она так и носит в носу то колечко, то лабрет.

А когда еще немножко сходить с ума и экспериментировать? В пределах разумного, конечно. Бить татуировку на лбу или менять пол все же будет лишним. Да, у многих в семьях строгое воспитание, и у меня такое же было: «Чтобы к восьми вечера дома была» – и так до 20 лет... Но и красить волосы в синий цвет, петь под гитару – тоже нормально!

Я сама бываю ханжой: закатываю глаза при виде, как мне кажется, чрезмерно яркого образа или смелого поведения. А потом думаю: а что, собственно, не так? Громко смеются в парке? Яркий макияж? Так, может, это мне громко и ярко, может, это я уже ворчливая карга, забывающая, как в 15 лет визжала от восторга на аттракционах? Это же молодежь, и она у нас интересная, разная, по-детс­ки недодумывающая что-то.

И да, иногда им хочется пофасонить, подерзить, почувствовать себя взрос­лыми, раскрепощенными. И стоит ли бросаться на них с клекотом морализаторствующих матрон? Может, просто вспомнить себя и не демонизировать молодость?

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#молодежь #соседи #бар #юность #арт бар

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