Встреча в парке Статьи 23 февраля 2024 г. 4:00 2 Карина Горунова Нервно шагаю из стороны в сторону – ждать автобус в мороз то еще удовольствие! Ищу взглядом, за что можно зацепиться и поразмышлять, ведь так время идет быстрее. рисунок Николая Веревочкина Ничего не нахожу, в глазах рябит от обилия городской иллюминации, а пробки на дорогах предательски растут. Мирюсь с мыслью, что автобуса мне не дождаться и решаюсь на прогулку. Лучше замерзнуть по дороге, а не на остановке. Заворачиваю в парк, припорошенные снегом деревья открывают передо мной импровизированную арку. Иду медленно, вдыхая зимнюю свежесть, честно говоря, я уже и не помню, когда в последний раз шла вот так спокойно и не сверялась с часами. – Девушка! Постойте, девушка! – слышу глухой мужской голос. Я слышу, но не оборачиваюсь, мало ли тут девушек. – Вы варежку обронили! – прозвучал последний аргумент, чтобы я обернулась. Остановилась и увидела, как пожилой мужчина, шаркая, идет ко мне, стало неловко, что проигнорировала его, когда он звал. – Спасибо большое! – заулыбалась я и забрала свою варежку. – Простите, девушка, а у вас не найдется немного мелочи? – смущаясь, спросил незнакомец. Ага, типичный вопрос. Иногда тут мужчины и женщины пристают к прохожим и просят мелочь, кто-то тратит на хлеб, а кто-то –на алкоголь. И если в первом случае я помогаю, то во втором – не хочется. Хмурюсь, лезу в карман и честно пытаюсь найти хотя бы двести тенге. – Вы не подумайте, – словно прочитав мои мысли, говорит он. – Я для кошек собираю, в конце парка есть маленькая стайка, они все добрые, но жизнью обиженные, а я такой же, вот и помогаю. – Есть немного, – протягиваю ему несколько сотен. Мужчина горячо благодарит, прячет в карман заветные монетки и уходит. Сначала хочу пойти дальше, но что-то останавливает и вот уже я бегу за ним. – Мужчина, постойте! Я тоже хочу кошек проведать, можно? – внутренний голос ругает меня за беспечность, но я уверена, что все делаю правильно. Незнакомец соглашается кивком головы, и мы идем в магазин, там он выбирает несколько видов корма в пакетиках. – Дядь Ермек, вам как обычно хлеба и молока? – спрашивает молодой парень за кассой. – Да, Сереж, и вот это посчитай, – он протягивает кассиру пакетики с кормом. Постояв пару минут, решаю, что мне тоже нужно купить что-то для кошек. Набрав различных лакомств, иду к своему новому знакомому, я теперь знаю его имя. Оплатив покупки, мы возвращаемся в парк, обращаю внимание на старый фонтан, который причудливо заметен снегом и напоминает разбитую вазу. Вижу, как воробьи скачут вокруг кормушек. Им холодно, но кушать хочется сильнее, чем греться. Идем мы быстро, Ермек молчит и лишь иногда предупреждает, где будет лед на дороге, чтобы я не поскользнулась. – А кошек много? – нарушаю привычное молчание. – Девять, – односложно отвечает мужчина. Согласно киваю и больше ничего не спрашиваю у своего попутчика. Мы как раз пришли в самый конец парка, там за лавкой стоит парочка деревянных ящиков, наспех прибитых друг к другу, внутри ящиков какое-то тряпье, а рядом бродят кошки. Их девять, все разные, но все голодные. Увидев нас, они не стали громко мяукать и подошли поластиться к мужчине. – Они у меня не кричат. Людей боятся, видимо, – заметил Ермек. – А погладить можно? – осторожничаю я. – Конечно! Но перед этим покормите, – отвечает он. Мы сидели в окружении кошек минут пятнадцать, каждая подходила, смотрела на меня своими большими глазами и благодарно отзывалась на ласку. – Я не бомж какой-нибудь, вы не подумайте. Есть у меня дом, но жизни нет, болею давно. Рак не щадит никого. Семьи нет – жена умерла пять лет назад, и время как-то остановилось. Она у меня кошек любила, – Ермек жмурится то ли от солнца, то ли от воспоминаний. Я впервые за это время решаю разглядеть его: морщинки в уголках глаз уже не разглаживаются, карие глаза внимательно наблюдают за кошками, а руки с побелевшими костяшками сжимают пакетик корма. – Вы, девушка, добрая очень. Не растеряйте это все, если варежку вернуть можно, то доброту – никогда. Приходите сюда иногда, пожалуйста. Особенно в апреле нужна будет ваша помощь. Они вас теперь знают, бояться не будут, да и мне так спокойнее. Хочу что-то сказать, расспросить, но все слова забываются, молчу и киваю. Даже неловко за себя: человек душу открывает, а я как безмолвный сухарь. Но слова не идут. И почему-то очень хочется плакать. Мы просидели молча еще десять минут, в реальность меня вернул звонок мобильного. Коллега говорил, что заказчик прислал правки, а еще утвердили план выставки. Закончив диалог, я посмотрела на Ермека, он гладил одну из кошек. Рыжая красавица топталась вокруг него и хвостом смахивала снег с его брюк. – Ермек, мне пора. Я была рада с вами познакомиться, у вас большое сердце. И обещаю, что буду приходить сюда и кормить ваших подопечных, – сказала и положила свою ладонь на его побледневшую руку. – Спасибо! – глухо отозвался он. Уже завтра на работе бурлила жизнь, а я все думала о своем новом знакомом. Ходить в парк каждый день не получалось, но раз в неделю мы виделись. Ермек рассказывал о своей жизни: о любимой Розе, о службе в погранвойсках, о сыне, которого убили на заработках. Узнал он и про мою жизнь. Я рассказала про любимую бабушку, про кота, который ждет в родительском доме, про первую любовь, про страхи и главные победы. Так прошло три месяца, а в апреле Ермек перестал выходить из дома. Мы говорили через комнату в его квартире. Он не хотел, чтобы я видела, как он мучается из-за болезни, иногда к нему приходила сиделка. Я продолжала кормить кошек, а парочку даже пристроила в хорошие руки с одобрения Ермека, естественно. Двадцать пятого апреля Ермека не стало. Меня рядом не было, но сиделка Нина сказала, что он ушел безболезненно. Видимо, хотела меня успокоить, но я-то знаю, какие боли испытывают раковые больные. Слушала ее, размазывала слезы по лицу и беспрестанно кивала, как китайский болванчик. Похороны прошли как в тумане, мой мозг заблокировал все тяжелые воспоминания. До конца лета я смогла пристроить всех кошек, а рыжую красавицу оставила себе. Она встречает меня с работы, спит в кресле возле моей кровати, редко мяукает и боится металлического шума. Жизнь на улице оставила свой отпечаток. Все-таки хорошо, что автобус в тот день задержался, так я обрела свою доброту, а Ермек нашел покой. #человек #кошки #милосердие #добро #житейские истории