Первая реакция на новое Послание Президента – государство нуждается в идеях и видениях гражданского общества для строительства нового Казахстана.

Есть ощущение «второго дыхания», желание двигаться дальше уже рука об руку, не декларативно, как, к сожалению, нередко бывает, когда не до конца решаются вопросы взаимодействия между государством и гражданским обществом.

Не скрою, в последнее время было ощущение некой моральной усталости, неверия в изменения, однако новое Послание вселило надежду на дальнейшее поступательное развитие страны, реализацию целей и задач, всех проектов, над которыми на данный момент работает неправительственный сектор.

Главный посыл Президента о переходе от суперпрезидентской к президентской респуб­лике с сильным Парламентом говорит о том, что такая система будет усиленно работать на благо общества. Партии – это общественные организации и по большому счету, я думаю, что при предложенных изменениях мы все будем приближены друг к другу.

Появляется алтьтернатива в кадровых вопросах, в частности, при назначении акимов, ведь в последнее время общество было озабочено предсказуемостью назначений, и это подрывало доверие народа к власти.

На последних выборах Граж­данский альянс практически на каждом участке имел своего предствителя, поэтому важно было услышать месседжи, которые сильно влияют на настроение общества, и опять же я говорю о доверии. К примеру, установление предельных размеров пожертвований в избирательные фонды для того, чтобы не допускать влияния отдельных лиц, будет снимать социальное напряжение.

Неправительственный сектор и так уже достаточно вовлечен на сегодня в обсуждение всего того, что происходит в Казахстане. Но слова Президента о привлечении сектора НПО в обсуждение стратегических документов дает уверенность в том, что наши мнения и предложения будут востребованы.

Озвученная Президентом идея о прозрачности неправительственного сектора будет важна как для самих организаций, так и в целом для общества, на благо которого НПО и работают. Есть надежда на то, что мы будем теперь на равных позициях с государственными органами, это будет двигать нас к профессионализации. Потому как вопрос о передаче «третьего сектора» в конкурентную среду наравне с бизнесом стоит давно. Эта прозрачность позволит нам быть более открытыми и выявить, насколько НПО готовы сегодня к работе в новых условиях, к новому уровню ответственности.

Создание Конституционного суда, а также придание законам о прокуратуре и уполномоченным по правам человека статуса конституционных тоже вселяет надежду на снижение определенного напряжения. Так как, к сожалению, зачастую людям приходится добиваться своей правоты, не надеясь на правоохранительные органы.

Как человек, долгое время проработавший в правозащитных организациях, считаю большим достижением исключение из Конституции смертной казни. Это еще больше приближает нас к цивилизованному обществу.