Свежий выпуск
Второе дыхание
Ирина Терентьева, председатель ОЮЛ «Гражданский альянс Акмолинской области»

Первая реакция на новое Послание Президента – государство нуждается в идеях и видениях гражданского общества для строительства нового Казахстана.

Есть ощущение «второго дыхания», желание двигаться дальше уже рука об руку, не декларативно, как, к сожалению, нередко бывает, когда не до конца решаются вопросы взаимодействия между государством и гражданским обществом.

Не скрою, в последнее время было ощущение некой моральной усталости, неверия в изменения, однако новое Послание вселило надежду на дальнейшее поступательное развитие страны, реализацию целей и задач, всех проектов, над которыми на данный момент работает неправительственный сектор.

Главный посыл Президента о переходе от суперпрезидентской к президентской респуб­лике с сильным Парламентом говорит о том, что такая система будет усиленно работать на благо общества. Партии – это общественные организации и по большому счету, я думаю, что при предложенных изменениях мы все будем приближены друг к другу.

Появляется алтьтернатива в кадровых вопросах, в частности, при назначении акимов, ведь в последнее время общество было озабочено предсказуемостью назначений, и это подрывало доверие народа к власти.

На последних выборах Граж­данский альянс практически на каждом участке имел своего предствителя, поэтому важно было услышать месседжи, которые сильно влияют на настроение общества, и опять же я говорю о доверии. К примеру, установление предельных размеров пожертвований в избирательные фонды для того, чтобы не допускать влияния отдельных лиц, будет снимать социальное напряжение.

Неправительственный сектор и так уже достаточно вовлечен на сегодня в обсуждение всего того, что происходит в Казахстане. Но слова Президента о привлечении сектора НПО в обсуждение стратегических документов дает уверенность в том, что наши мнения и предложения будут востребованы.

Озвученная Президентом идея о прозрачности неправительственного сектора будет важна как для самих организаций, так и в целом для общества, на благо которого НПО и работают. Есть надежда на то, что мы будем теперь на равных позициях с государственными органами, это будет двигать нас к профессионализации. Потому как вопрос о передаче «третьего сектора» в конкурентную среду наравне с бизнесом стоит давно. Эта прозрачность позволит нам быть более открытыми и выявить, насколько НПО готовы сегодня к работе в новых условиях, к новому уровню ответственности.

Создание Конституционного суда, а также придание законам о прокуратуре и уполномоченным по правам человека статуса конституционных тоже вселяет надежду на снижение определенного напряжения. Так как, к сожалению, зачастую людям приходится добиваться своей правоты, не надеясь на правоохранительные органы.

Как человек, долгое время проработавший в правозащитных организациях, считаю большим достижением исключение из Конституции смертной казни. Это еще больше приближает нас к цивилизованному обществу.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Свежий выпуск
Гонцы весны
Свежий выпуск
Даль веков Мориса Симашко
Свежий выпуск
О самом важном – без купюр
Свежий выпуск
С учетом гендера и обстоятельств
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021