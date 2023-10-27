Второго пациента с сибирской язвой перевели в реанимацию в Топаре

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Еще один пациент, зараженный сибирской язвой, переведен в реанимацию из-за ухудшения его состояния. Об этом сообщила руководитель управления здравоохранения Карагандинской области Бибигуль Тулегенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

Сегодня стало известно о смерти одного из больных сибирской язвой жителей поселка Топар Карагандинской области. Он скончался под утро в реанимационном отделении областной клинической больницы в Караганде. Медики отмечают, что летальный исход наступил в связи с тяжелой стадией заболевания сибирской язвы и наличием серьезных сопутствующих заболеваний. Кроме того, сказалось позднее обращение за медицинской помощью.

«23 октября в приемный покой районной больницы Абайского района обратились пациенты с наличием язв на тыльной стороне руки. Был выставлен диагноз: сибирская язва под вопросом. Пациенты были перенаправлены в областной инфекционный центр клинической больницы Карагандинской области. Пациент 1948 года рождения, находящийся в реанимации в тяжелом состоянии на фоне обострения сопутствующих заболеваний, несмотря на все принятые врачами меры, к сожалению, скончался», - сказала Бибигуль Тулегенова.

Также она рассказала о состоянии двух других пациентов с сибирской язвой. Один из них был переведен в реанимацию из-за усиления кожно-воспалительного синдрома.

«На данный момент на лечении находятся два пациента с подтвержденным диагнозом - сибирская язва. Пациент 62-х лет. У него кожная форма, тяжелое течение. Был переведен в отделение реанимации интенсивной терапии в связи с усилением кожно-воспалительного синдрома и нарастания объема отека. Второму пациенту 41 год. Находится в нейробоксированном отделении инфекционного центра. Состояние средней степени тяжести. Лечение получает в полном объеме», - сообщила Тулегенова.

Напомним, в поселке Топар был зарегистрирован локальный случай сибирской язвы. Заболели трое членов одной семьи. Один из больных сибирской язвой сегодня утром скончался.