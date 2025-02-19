Второй срочный саммит по Украине собирает Париж

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Франция собирается провести второй саммит по обсуждению конфликта на Украине и европейской безопасности, в частности со странами Европы, которые отсутствовали на прошлой встрече, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, среди приглашенных стран будут, в частности, Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия и Румыния, а также Швеция и Бельгия.

Формат встречи планируют сделать гибридным — он будет включать как очное, так и видеоучастие в саммите.

Саммит состоится после того, как Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде по украинскому конфликту. Обе стороны сообщили о значительном прогрессе.

Первый европейский саммит прошел в понедельник. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное собрание европейских лидеров на фоне того, что в США допустили отсутствие европейцев на переговорах по украинскому конфликту. Непосредственно перед началом встречи Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом.

На встречу позвали представителей Великобритании, Германии и Италии, а также альянса НАТО и исполнительной власти Евросоюза. Некоторые страны, которые не были приглашены на саммит, были недовольны тем, что на собрание позвали только избранных лидеров.

Как отмечает Голос Америки, эту вторую встречу Франция планирует провести уже сегодня, в среду, 19 февраля.