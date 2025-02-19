Второй срочный саммит по Украине собирает Париж

В мире,Европа
120

Новую встречу Франция планирует провести уже сегодня, 19 февраля

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Франция собирается провести второй саммит по обсуждению конфликта на Украине и европейской безопасности, в частности со странами Европы, которые отсутствовали на прошлой встрече, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, среди приглашенных стран будут, в частности, Норвегия, Канада, Литва, Эстония, Латвия, Чехия, Греция, Финляндия и Румыния, а также Швеция и Бельгия.

Формат встречи планируют сделать гибридным — он будет включать как очное, так и видеоучастие в саммите.

Саммит состоится после того, как Россия и США провели переговоры в Эр-Рияде по украинскому конфликту. Обе стороны сообщили о значительном прогрессе.

Первый европейский саммит прошел в понедельник. Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное собрание европейских лидеров на фоне того, что в США допустили отсутствие европейцев на переговорах по украинскому конфликту. Непосредственно перед началом встречи Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом.

На встречу позвали представителей Великобритании, Германии и Италии, а также альянса НАТО и исполнительной власти Евросоюза. Некоторые страны, которые не были приглашены на саммит, были недовольны тем, что на собрание позвали только избранных лидеров.

Как отмечает Голос Америки, эту вторую встречу Франция планирует провести уже сегодня, в среду, 19 февраля.

#переговоры #Париж #саммит #Украина

Популярное

Все
Фармрынок нуждается в стабильности и предсказуемости
Наркомания – проблема без границ
Главные причины семейно-бытовых конфликтов
Растет спрос на рабочие кадры
В Приаралье завершилась неделя «Безопасная зона»
Грызуны переносят опасную инфекцию
Отныне мопед – полноценное транспортное средство
Сверили прогнозы, усилили взаимодействие
Будут приняты все меры для оказания поддержки
Ребятам о зверятах
Шанс на жизнь
Считаные дни остались до старта нового футбольного сезона
Доступ к медуслугам
Чемпионов Азии по шорт-треку приветствовали в Астане
«Цифра» внедряется в разные сферы
Твори добро другим во благо
Прокачивая навыки, создаем будущее
Богатство страны – честный труд
Каждый возвращенный актив работает на благо общества
«Келешек» в действии
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Астана переходит в «умный» режим
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Гордиться своей малой и большой родиной
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
В Приаралье усилены меры безопасности
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Инвестируют в сгущенку и колбасы
От хума до макитры
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
В региональных больницах не хватает специалистов и санитаров
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Токаев и Шойгу поговорили в Акорде
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Высокоскоростную подземную транспортную сеть построят в ОАЭ
Более 4 часов продлились переговоры делегаций России и США …
Появились подробности о первой секции «Зеркальной линии» с …
Папу Римского госпитализировали из-за осложнений от бронхита

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]