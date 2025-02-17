Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже

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Ряд европейских лидеров соберутся сегодня в Париже по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона на экстренное совещание в связи с подходом США к украинскому урегулированию. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

«Президент республики соберет основные европейские страны для обсуждения европейской безопасности (...). Это будет рабочее совещание», - сказал министр иностранных дел в воскресенье в эфире France Inter, не уточнив ни названий стран, ни их количества.

Как прокомментировал предстоящую встречу телеканал Euronews, европейские руководители будут обсуждать на парижском чрезвычайном саммите события на Украине в свете намерений Соединенных Штатов вести мирные переговоры с Россией без участия Европы.

Телеканал со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что речь может идти о присутствии в Париже лидеров Великобритании, Германии, Дании, Италии и Польши. Возможно также участие во встрече генерального секретаря НАТО Марка Рютте, председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Euronews напомнил, что спецпосланник президента США по России и Украине Кит Келлог, которого в понедельник ожидают в Брюсселе, заявил, что Европа не будет участвовать в предполагаемых мирных переговорах между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

Канал также цитирует слова Келлога:

«Моим европейским друзьям я бы посоветовал начать обсуждение не с жалоб на то, присутствуете ли вы за столом переговоров, а с выдвижения конкретных предложений и идей, особенно по расходам на оборону».

Накануне британское издание The Telegraph, сообщая о намерении премьер-министра Кира Стармера принять участие в парижской встрече, писало, что он «надеется стать связующим звеном между Европой и США» в обстановке обострения трансатлантических отношений.