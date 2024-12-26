Второй суперЦОН открылся в Казахстане

Теперь гражданам больше не нужно тратить время на посещение множества инстанций, так как там сосредоточены государственные и неправительственные организации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Кызылорде состоялось официальное открытие суперЦОНа – Центра обслуживания населения нового формата, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Правительство для граждан»

В мероприятии приняли участие Минцифры РК Жаслан Мадиев и председатель правления госкорпорации «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

СуперЦОН нового формата – многофункциональная инфраструктура, которая предоставляет жителям уникальную возможность быстро и удобно решать широкий спектр вопросов в одном месте. Теперь гражданам больше не нужно тратить время на посещение множества инстанций, так как здесь сосредоточены государственные и неправительственные организации.

Новое здание отвечает самым современным требованиям: просторное помещение, удобная навигация, современный дизайн и внедрение цифровых технологий значительно упрощают процесс получения услуг.

Всё сделано для того, чтобы минимизировать время ожидания и обеспечить максимальный комфорт посетителей.

«СуперЦОНы – новый стандарт системы обслуживания населения. Они помогают людям экономить самое ценное — время, предоставляя услуги нового уровня доступности, прозрачности и качества. Это важный шаг на пути к обеспечению комфорта граждан», – отметил председатель правления госкорпорации Арман Кенжегалиев.

В рамках мероприятия министр цифрового развития был ознакомлен с деятельностью филиала «Правительство для граждан» по Кызылординской области, а также с планами и перспективами дальнейшего развития.

Напомним, суперЦОН находится по адресу: г. Кызылорда, ул. Г. Муратбаева, 2Е. Это второй центр такого формата в Казахстане. Первый был открыт ранее в Караганде и уже доказал свою эффективность.