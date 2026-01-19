Вулкан Семеру извергается в Индонезии

Айман Аманжолова
корреспондент

Шесть извержений были зафиксированы в интервале с полуночи до 9 утра по местному времени, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В индонезийской провинции Восточная Ява в понедельник произошло несколько извержений вулкана Семеру, передает индонезийское агентство Antara.

«Извержение с самым высоким выбросом пепла произошло в 05:19, столб наблюдался на высоте около 1 000 метров над вершиной, или 4 676 метров над уровнем моря», - сообщил сотрудник поста наблюдения за вулканом Семеру Лисванто.

Он добавил, что вулкану присвоен третий уровень опасности.

Национальный центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф (PVMBG) рекомендовал населению не вести никакой деятельности на расстоянии до 13 километров от вершины вулкана.

#Индонезия #вулкан #Семеру

