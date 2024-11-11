Ввоз вейпов обернулся для иностранки лишением свободы в Казахстане

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Перед прибытием в РК гражданка Кыргызстана приобрела 50 вейпов в КНР  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Панфиловском районном суде области Жетісу рассмотрели уголовное дело по факту незаконного ввоза вейпов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд

Было установлено, что в июле гражданка Кыргызстана, находясь в Китае, купила одноразовые электронные системы потребления (вейпы) в количестве 50 штук и вместе с приобретенными другими вещами сдала их в пункт приема груза.

Женщина вместе со своим супругом села в автобус и направилась в сторону Казахстана. При пересечении границы сотрудники таможенного поста обнаружили указанные устройства, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

За содеянное предусмотрены альтернативные виды наказаний вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Вина иностранки помимо ее признательных показаний, нашла свое полное подтверждение показаниями свидетелей, заключением специалиста. 

«Суд с учетом смягчающих уголовную ответственность обстоятельств - признания вины, отсутствия судимости, наличия у подсудимой малолетних детей, учитывая отсутствие работы у подсудимой и трудное материальное положение, признал ее виновной и назначил ей наказание в пределах, предусмотренных статьей 55 УК в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности», – говорится в сообщении областных судов.

Вещественные доказательства, такие как одноразовые электронные сигареты, суд постановил уничтожить. Приговор не вступил в законную силу.

#суд #электронные сигареты #лишение #свобода #ввоз #иностранка

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