«Вы сможете заминировать ТЦ «Вегас»?»: алматинец помог выйти на след нарушителя

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Неизвестный предлагал алматинцу совершить теракт, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр

Фото: Kazpravda.kz

Жителю Алматы в WhatsApp с неизвестного номера поступило сообщение следующего содержания: «Здравствуйте, у меня есть к вам одно дело, вы сможете заминировать ТЦ «Вегас» за 800.000 рублей?».

Прочитав сообщение, гражданин «А» сразу же заблокировал неивестный аккаунт и обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Алматы совместно с коллегами из области Жетісу в Талдыкоргане установили ученика 3-го класса 2014 года рождения.

В присутствии родителей, подросток на вопрос о цели своего поступка пояснил, что хотел пошутить.

По данному факту родители несовершеннолетнего привлечены к административной ответственности, согласно ст.127 КоАП РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего».

Напомним, что ранее в полицию Астаны поступил сигнал о том, что в WhatsApp жители города получали странное сообщение: «Здравствуйте. Вы слышали про теракт в Москве в «Крокус сити холл»? Предлагаю вам один миллион тенге, чтобы вы устроили теракт в «Керуене». Мы вам выдадим напарников и снаряжение, за вами заедет наш человек. Если вы откажетесь, то мы к вам приедем, мы знаем, где вы живете». В результате отработки этого случая стражи порядка установили 10-летнего школьника, решившего таким образом подшутить над сестрой.

Сегодня полиция опровергла риск теракта в школах Астаны, слухи о котором распространили пользователи Telegram. Занятия в школах не отменили, но некоторые родители не пустили детей на уроки. 

#полиция #школьник #Талдыкорган #теракт

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