Полиция опровергла риск теракта в школах Астаны
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Организации образования столицы проверены соответствующими службами, передает Kazpravda.kz
Департамент полиции сообщил, что публикация, распространенная в мессенджерах, в том числе Теlegram, об угрозе терроризма в школах города, не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами.
«Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации.
Напоминаем, что за распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность», – отметили в ДП.
Ранее сообщалось об ученике столичной школы, который раздавал листовки с призывом к терроризму.