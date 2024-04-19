Полиция опровергла риск теракта в школах Астаны

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Департамент полиции сообщил, что публикация, распространенная в мессенджерах, в том числе Теlegram, об угрозе терроризма в школах города, не соответствует действительности. Организации образования проверены соответствующими службами.

«Просим жителей сохранять спокойствие и придерживаться исключительно официальной информации.

Напоминаем, что за распространение заведомо ложного сообщения предусмотрена уголовная ответственность», – отметили в ДП.

Ранее сообщалось об ученике столичной школы, который раздавал листовки с призывом к терроризму.