Его жизнь можно было назвать успешной. В 1981 году окончил филологический факультет Пекинского университета по специальности «китайский язык и литература». Впрочем, Турсун Жиылулы никогда не забывал родной язык, применял его в научной работе. Так, им был переведен на казахский научный труд профессора Института изучения монгольской истории Линя Ганя – Xiongnu Lishi Nianbiao, представляющий собой хронологический свод по истории гуннов.

Затем Турсун Жиылулы занял пост государственного служащего в администрации города Ланьчжоу провинции Ганьсу. Назначение представителя некоренной нацио­нальности на административный пост в Китае стало настоящим прецедентом. Блестящие перспективы, высокая заработная плата, уважение – перед ним лежала широкая дорога карьерного роста.

Но все изменилось, когда в бескрайних казахских степях зазвучало слово «независимость». Чувство долга и патрио­тизм оказались сильнее всякой карьеры. Оставив высокий статус, комфорт и гарантированное будущее, Турсун-аға принял решение вернуться на историчес­кую Родину. И в 1990-е переехал жить в Казахстан.

Тогда молодой республике жилось трудно. Чиновник, синолог-энциклопедист столкнулся с безработицей и пустыми магазинами. Здесь его преимущества – знание китайского языка и опыт государственного управления – оказались невост­ребованными. Он неоднократно пытался найти работу, однако это было непросто. Некоторые из тех, с кем он приехал из КНР, не выдержав испытаний, вернулись назад.

В итоге Турсуну-аға пришлось сменить элегантный костюм администратора на рабочую одежду. В 1995 году вместе с братьями он арендовал 11 га земли в Жамбылской области. Став простым земледельцем, начал выращивать дыни и арбузы. Сам Турсун-аға признается, что тогда сформулировал главный принцип жизни, который стал его любимой пословицей: «Чем быть на чужбине султаном, лучше быть на Родине подметкой». Нелегким трудом он доказал свою верность земле и народу.

Надо сказать, что Турсун-аға как подлинный ученый никогда не терял интереса к актуальным исследованиям и не переставал заниматься историей. После публикации в 2004 году его обстоятельной научной статьи о желтых уйгурах – потомках древних уйгуров – Турсун Жиылулы привлек внимание академика Национальной академии наук, профессора Абдуали Кайдара. Это был момент признания. Прославленный ученый предложил Турсуну-аға стать научным руководителем его диссертации, увидев в статье глубину и уникальность исследователя, блестяще владеющего материалом.

Как отмечают ученые, тема желтых уйгуров имеет колоссальное значение для тюркологии и синологии, поскольку этот тюркоязычный народ, проживаю­щий в китайской провинции Ганьсу, представляет уникальный лингвистический мост между тюркским и китайским мирами. Опыт и знания Турсуна-аға оказались востребованы.

Но, к сожалению, этот научный порыв столкнулся с непреодолимыми на тот момент препятствия­ми. Нужно было зарабатывать на жизнь. Обстоятельства, не зависящие от его желания, вынудили отказаться от идеи защиты диссертации...

В разное время наш герой преподавал в городе Туркестане, работал переводчиком в нефтяных и строи­тельных компаниях Западного Казахстана и Шымкента. Он создал семью, вырас­тил и женил сыновей, радуется своим внукам.

Как говорит сам Турсун-аға, его жизнь удалась. Он прошел через множество испытаний и остался верен Родине. Сейчас он уже пожинает плоды своего многолетнего труда: живет в доме, построенном на честно заработанные деньги, слушает смех потомков своего рода, которые благодаря его выбору родились и будут расти в Казахстане.