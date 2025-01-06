Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте

В сговоре с директором и учредителем ТОО они присвоили около 700 млн тенге
Департаментом АФМ по городу Шымкент завершено расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя своё служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств.
Как выяснилось, подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажёрные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге.
Кроме того, директор и учредитель ТОО совершили уклонение от уплаты налогов, путем внесения в декларации заведомо ложных данных. В результате принимаемых мер налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.
Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы, добавили в АФМ.