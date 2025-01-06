Выделенные на благоустройство дворов бюджетные деньги украл чиновник в Шымкенте

Коррупция
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В сговоре с директором и учредителем ТОО они присвоили около 700 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департаментом АФМ по городу Шымкент завершено расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Установлено, что руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района города Шымкент, используя своё служебное положение, в сговоре с директором и учредителем ТОО совершил растрату бюджетных средств.

Как выяснилось, подозреваемые разработали сметную документацию с завышенной стоимостью материалов для благоустройства жилых дворов, включая мусорные баки, мини-беседки, кресла-качалки, игровые и тренажёрные комплексы. В результате этих действий была совершена растрата вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге.

Кроме того, директор и учредитель ТОО совершили уклонение от уплаты налогов, путем внесения в декларации заведомо ложных данных. В результате принимаемых мер налоговая задолженность в сумме более 194 млн тенге полностью возмещена.

Приговором суда трое подсудимых признаны виновными и осуждены к 8 годам лишения свободы, добавили в АФМ.

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