Выехавшего на вызов к роженице водителя скорой помощи избили в Темиртау

Происшествия

Пока бригада обслуживала роженицу и новорожденного, водителя скорой избивали несколько мужчин на улице.

Фото: Kazpravda.kz

На железнодорожном переезде в поселке Актау (рядом с Темиртау) произошел конфликт между водителем скорой помощи и водителем автомобиля «Лексус», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz.

По словам сотрудников скорой помощи, водитель «Лексуса» нарушил правила дорожного движения на переезде и создал препятствие для движения спецтранспорта.

«На замечание водителя скорой помощи мужчина отреагировал нецензурной бранью. Через час водитель этого легкового автомобиля пришел на базу скорой помощи поселка Актау для дальнейших выяснений отношений. Только после вмешательства фельдшеров «данный герой» уехал, пригрозив водителю. В 01:45 поступил вызов (роды). Бригада начала выезжать на вызов. Подъехал еще один автомобиль. Вышел мужчина и попросил выйти водителя скорой помощи для продолжения выяснений отношении по все тому же конфликту. Медики объяснили, что бригада спешит на вызов. Бригада поехала и машина поехала за ними до места вызова. На вызове были самопроизвольные домашние роды. Пока бригада обслуживала роженицу и новорожденного, попросили сестру пациентки подойти к водителю скорой помощи для того, чтобы тот подготовил носилки для срочной транспортировки роженицы с новорожденным в роддом», - рассказали на станции скорой помощи Темиртау.

Вернувшись, девушка рассказала, что несколько мужчин избивают водителя скорой помощи на улице. Только после уговоров фельдшеров, что роженицу и новорожденного необходимо срочно везти в больницу, водителя скорой помощи отпустили.

Медики написали заявление в полицию.

«По факту получения телесных повреждений водителем скорой помощи зарегистрировано уголовное дело по статье 293 части 2 УК РК «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Ход расследования взят на контроль руководства УП города Темиртау», - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

Напомним, это уже вторая жалоба сотрудников станции скорой помощи Темиртау. На прошлой неделе на проспекте Металлургов между водителем скорой помощи и местным жителем произошел скандал. Скорая не смогла пропустить водителя "Фольксвагена" в заставленном автомобилями дворе. В отношении 58-летнего мужчины зарегистрировано уголовное дело по статье 131 УК РК "Оскорбления".

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