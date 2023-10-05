Вынесен приговор экс-директору мангистауского медиахолдинга

Культура и общество
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В мае минувшего года аудиторская проверка показала, что в объединении местных газет недостает 57 млн тенге

Фото: astanatv.kz

Четыре года тюрьмы получила экс-директор мангистауского медиахолдинга. На 7 лет осудили и бухгалтера компании. Женщин обвинили сразу по нескольким статьям, главная из которых - хищение бюджетных миллионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Отмечается, что на самом оглашении приговора экс-глава ТОО "Мангистау медиа" не присутствовала. Она в больнице. А вот на ее пособницу надели наручники в зале суда. До этого обе обвиняемые находились под домашним арестом.

"Признать виновной Дутбаеву Айсулу Кабышевну по статье 189, части 3, пункт 1, 2. 371, ч 1, 423 уголовного кодекса. По статье 189 часть 3, пункт 1, 2 назначить 4 года лишения свободы", - зачитала приговор судья актауского городского суда Марет Ковраева.

Напомним, в мае минувшего года аудиторская проверка показала, что в объединении местных газет недостает 57 млн тенге. Но после вмешательства прокуроров сумма уменьшилась до 4 миллионов. Именно эти деньги посчитали как совместно украденные. Всего главу медиахолдинга осудили по трем статьям.

 

#суд #хищение #приговор #Мангистау #медиа #холдинг

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