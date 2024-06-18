Выпуск молодых офицеров

В торжественной обстановке выпускники получили дипломы об окончании военного вуза. Дипломы вручены и десяти представителям Республики Таджикистан, обучавшимся согласно межправительственным договорам.

В текущем году академия направит в воинские части республики и соседнего государства около 200 офицеров. Четыре выпускника, окончившие военный вуз с отличием, досрочно получили лейтенантские погоны из рук Президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева и министра внутренних дел страны генерал-лейтенанта полиции Ержана Саденова. Это лейтенанты Аблайхан Айтуаров, Жалгас Женыс, Тимур Агыбаев и Диас Аблакимов.

Важной вехой в истории Национальной гвардии стало решение Главы государства о создании в Петропавловске Высшего военного училища внутренних войск МВД РК.

Академия Национальной гвардии РК является единственным военным учебным заведением страны, осуществляющим подготовку офицеров для войск правопорядка.