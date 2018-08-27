Выпускников медвузов Казахстана обяжут проходить трехлетнюю отработку в регионах

В целях снижения дефицита медицинских кадров на местах с 2019 года будет внедрена обязательная трехлетняя отработка выпускников, прошедших обучение по государственному гранту в регионах. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В целях снижения дефицита медицинских кадров на местах с 2019 года будет внедрена обязательная трехлетняя отработка выпускников, прошедших обучение по государственному гранту в регионах. Эти и другие вопросы управления человеческими ресурсами в здравоохранении будут учтены в проекте Кодекса (о здоровье – прим. автора)", – сказал Цой.
Позднее, отвечая на вопросы журналистов, он пояснил для чего нужна обязательная трехлетняя стажировка.
"У нас вузы в пяти регионах Казахстана. Студенты проходят обучения и хотят в этих же городах в основном остаться. Поэтому их доезд в регионы сложный. Здесь мы говорим три года. Во-первых, наберутся опыта. На местах он очень нужен. Мы подготавливаем это количество из года в год на опережение, больше, чем есть потребность. Некоторые не врачами становятся, уходят в другую сферу. Готовим, например, анестезиологов, а они идут в фармацевты. Перепрофилируются. В целом тенденция сокращается из года в год в Казахстане. Позитивная динамика идет. Сейчас осталось практически 2,5 тысячи человек по стране. Причем каждый год около трех тысяч человек выпускается", – пояснил он.
В рамках одного из направлений разрабатываемого Кодекса, по словам вице-министра здравоохранения, планируется усиление ответственности местных исполнительных органов в первую очередь за обеспечение эффективной организации амбулаторно-поликлинической помощи населению.
"В рамках разрабатываемого проекта нового Кодекса о здоровье планируется усилить ответственность акиматов за постлицензионный контроль, кадровое обеспечение и контроль оснащения медицинских учреждений в соответствии со стандартами, независимо от форм собственности", – продолжил он.
Во исполнение поручения Президента страны Министерством здравоохранения с начало года начата разработка новой редакции проекта Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения". Данный законопроект будет направлен на закрепление и развитие достигнутых успехов, решение имеющихся проблем в вопросах охраны здоровья, а также стать основой для планомерного и поступательного развития отрасли, отметил Цой.