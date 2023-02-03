Вырастим спортсменов и творцов

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Флора Левина

Более пяти тысяч ребятишек смогут заниматься бесплатно в спортивных секциях и творческих кружках в области Абай.

Программа ArtSport в Казахстане реализуется с 2021 года. Благодаря ей дети в возрасте от 4 до 17 лет получили возможность заниматься спортом и творчеством бесплатно. Однако в марте прошлого года данная программа, к сожалению, была приостановлена. Причиной тому стали недоработки в нормативно-правовых актах, а также проблемы с расчетом средств.

– По задумке Министерства культуры и спорта, расчеты должна была производить сама электронная платформа, на которой работали операторы, поставщики и родители как потребители, но этого не произошло. Поэтому в 2021-2022 годах наблюдались огромные перенаборы детей, что привело к дефициту средств, – рассказал главный специалист отдела физической культуры и спорта высшего мастерства при управлении физической культуры и спорта области Абай Бахыт Бекбосынов.

Таким образом, бюджет, рассчитанный на 12 месяцев, закончился за четыре-пять месяцев того же года. В результате местным исполнительным органам по всему Казахстану пришлось изыскивать эти средства, что, в свою очередь, привело к задержкам по выплатам. Для того, чтобы такая проблема не возникала, 15 сентября 2022 года внесены изменения в нормативно-правовые акты и доработана электронная платформа, разработчиками которой является компания SoftDeCo.

В области Абай реализация программы стартовала в сентябре 2022 года. На сегодняшний день в регионе насчитывается около 47 поставщиков по 15 видам спорта.

– С прошлого года мы как операторы заключили договор с разработчиками этой платформы и гарантировали им выплаты по ее обслуживанию. Также нами были рассмотрены табеля, акты поставщиков и выплачены денежные средства. По 2022 году никаких долгов нет. В сентябре выплатили поставщикам 53 миллиона 990 тысяч тенге, в октябре – 52 миллиона 435 тысяч тенге, за ноябрь – 51 миллион 22 тысячи тенге, за декабрь – 50 миллионов 795 тысяч тенге, – говорит Бахыт Бекбосынов.

Так как эта среда является конкурентной, было решено провести открытый конкурс, который в настоящее время все еще продолжается. В целом в этом году на реализацию программы выделена сумма в 1 млрд 200 тыс. 86 тенге, рассчитанная на 5 283 ребенка, желающих заниматься в секциях по олимпийским или национальным видам спорта.

Что касается творчества, то в облас­ти Абай в разрезе городов и районов финансируются 33 вида творческих кружков.

– Управлением культуры, развития языков и архивного дела области Абай за 2022 год выплачены по творческому заказу поставщикам денежные средства в сумме 206 752,4 тысячи тенге. На 2023 год в управление экономики и бюджетного планирования области поддержано 474 748,4 тысячи тенге, – рассказал руководитель управления кульутры, развития и архивного дела области Абай Айдар Ибраев.

Критериев по отбору нет. Заявки пода­ются поставщиками, которые хотят работать в городе или в селе. Прио­ритетов по видам спорта также нет.

– Мы как операторы принимаем заявки, рассматриваем их. Если даем отказ, то он будет только мотивированный. По одобренным заявкам, хочется предупредить, будет еще немало проверок. Раньше были случаи, когда один ребенок мог быть занят сразу в нескольких кружках, а другой оставался ни с чем. По новым правилам записать ребенка в две и более секций будет уже невозможно, – рассказал Бахыт Бекбосынов.

Изменения коснулись и технических требований. Так, обязательным требованием является наличие камер видео­наблюдения с памятью на 30 дней и охранно-пожарной сигнализации. Также должны соблюдаться все необходимые санитарные нормы.

А у тренеров, помимо традиционных справок формы 086 и 075, должен быть при себе сертификат по оказанию первой медицинской помощи и физкультурное образование. Если последнего нет, то тренер может быть мастером спорта и иметь сертификат о повышении квалификации.

#спорт #секции

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