Вышел тизер фильма "Қара қыз"

Представлен тизер фильма «Қара қыз» – нового проекта известного отечественного режиссера Талгата Теменова («Станция любви»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино.

Фото: пресс-служба Государственного центра поддержки национального кино

Военная драма расскажет о героических подвигах казахских девушек, об отваге и мужестве наших солдат во время Второй мировой войны.

В главных ролях – молодые актеры Нурай Сактапова и Ерлан Кулмурзин. Для Нурай это дебютная роль в кино, а Ерлан уже давно снимается в телесериалах.

Также в фильме заняты известные актеры Дулыга Акмолда, Медгат Умиралиев и другие.

Съемки прошли в прошлом году в Северо-Казахстанской области, в пригородах Петропавловска, а также в селе Акши Алматинской области.

Саундтреком к картине станет композиция «Қарағым-ай», которую специально для фильма исполнит Димаш Кудайберген.

Фильм запущен в производство при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК.

Бюджет киноленты – 547 млн 636 тысяч тенге.

Премьера «Қара қыз» запланирована на осень этого года.