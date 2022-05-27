Свежий выпуск Высока цена бездействия 27 мая 2022 г. 6:53 Асель Муканова Триста казахстанских предприятий присоединились к концепции нулевого травматизма Vision Zero, более 3 тыс. внедрили международные стандарты по безопасности и охране труда. Тем не менее в прошлом году по фактам нарушения трудовых прав граждан на предприятиях страны инспекторами труда в правоохранительные органы направлены более тысячи материалов, возбуждено 127 уголовных дел. Вопросы трансформации охраны труда и промышленной безопасности в контексте Нового Казахстана обсудили отечественные и зарубежные эксперты на юбилейной, 10-й международной конференции KIOSH-2022. В мероприятии, организованном Министерством труда и социальной защиты населения совместно с компанией Iteca, приняли участие представители Федерации профсоюзов РК, крупнейших работодателей страны, эксперты в сфере охраны труда. Выступая на стратегической сессии, заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов подчеркнул, что роль охраны труда, мер социальной защиты и значимость социальной политики постоянно растут. В контексте Нового Казахстана возрастают общественные ожидания к внедрению новых, более эффективных подходов в управлении, в том числе и в этой сфере. – Обеспечение безопасности труда – одна из главных задач, и она напрямую связана с социальной защитой наших работников. Правительством по поручению Главы государства утвержден План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, который усиливает требования к работодателю по соблюдению трудового законодательства и управлению профессиональными рисками. В текущем году Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений одобрена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года. В ней приоритет отдается превентивным мерам и активному вовлечению работников к управлению охраны труда, – проинформировал заместитель Премьер-министра. Действует трехуровневая система социальной защиты работников. Организовано постоянное обучение госинспекторов. Тем самым на государственном уровне провозглашен приоритет безопасного труда, улучшения условий труда и сохранения трудовых ресурсов и определены основные направления деятельности на всех уровнях управления. С видеообращением к участникам сессии выступил генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Марсело Аби-Рамия Каэтано. Свои пожелания высказали также глобальный посол Концепции нулевого травматизма Vision Zero Ханс-Хорст Конколевски и вице-президент Международной ассоциации инспекций труда Иван Шкловец. Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова проинформировала о принимаемых мерах по обеспечению безопасных условий труда работников. – Глобальные вызовы современного мира, события и результаты последних лет в очередной раз подчеркнули важность социальной политики с усилением акцентов на безопасность, благополучие людей, роль корпоративной культуры. Поэтому мы приступили к обновлению системы управления охраной труда, в трудовое законодательство введены новые нормы, касающиеся повсеместного внедрения системного подхода в управлении охраной труда и оценки профессиональных рисков, – сказала Тамара Дуйсенова. Цифровые трансформации коснулись государственного контроля. Запущен функционал «Онлайн трудовой консультант», созданы предпосылки для развития внутреннего контроля. В результате принимаемых комплексных мер сохраняется положительная динамика по снижению производственного травматизма. – Вместе с тем мы должны обозначить нарастающую проблему скрытого травматизма на наших предприятиях. А также вместе определить наши дальнейшие действия, цена бездействия слишком высока – это жизни людей. Требуется совместная целенаправленная работа со стороны Правительства, работодателей, профсоюзов, – подчеркнула Тамара Дуйсенова. Оценка профессионального риска станет ключевой процедурой в сфере охраны труда на предприятиях всех отраслей и видов деятельности. На ее результатах и будут обеспечиваться безопасность и охрана труда, в том числе представление гарантий при работе во вредных и опасных условиях. Система обязательного страхования работников от несчастных случаев будет трансформирована в превентивную, направленную на недопущение травматизма и сопровождение пострадавшего работника при наступлении несчастного случая на весь период нетрудоспособности. Развитие профессиональных компетенций также будет выстроено на основе риск-ориентированного подхода. В завершение стратегической сессии стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стратегических партнеров по продвижению концепции нулевого травматизма Vision Zero. Также в эти дни в Международном выставочном центре EXPO проходит выставка KIOSH-2022 с участием 35 компаний из Казахстана и России, которые представляют бренды из Италии, Германии, Китая, Турции и США.