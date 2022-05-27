Высока цена бездействия

Триста казахстанских предприятий присоединились к концепции нулевого травматизма Vision Zero, более 3 тыс. внедрили международные стандарты по безопасности и охране труда.

Тем не менее в прошлом году по фактам нарушения трудовых прав граждан на предприятиях страны инспекторами труда в правоохранительные органы направлены более тысячи материалов, возбуждено 127 уголовных дел.

Вопросы трансформации охраны труда и промышленной безопасности в контексте Нового Казахстана обсудили отечественные и зарубежные эксперты на юбилейной, 10-й международной конференции KIOSH-2022. В мероприятии, организованном Министерством труда и социальной защиты населения совместно с компанией Iteca, приняли участие представители Федерации профсоюзов РК, крупнейших работодателей страны, эксперты в сфере охраны труда.

Выступая на стратегической сессии, заместитель Премьер-министра РК Ералы Тугжанов подчеркнул, что роль охраны труда, мер социальной защиты и значимость социальной политики постоянно растут. В контексте Нового Казахстана возрастают общественные ожидания к внед­рению новых, более эффективных подходов в управлении, в том числе и в этой сфере.

– Обеспечение безопасности труда – одна из главных задач, и она напрямую связана с социальной защитой наших работников. Правительством по поручению Главы государства утвержден План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, который усиливает требования к работодателю по соблюдению трудового законодательства и управлению профессиональными рисками. В текущем году Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений одоб­рена Концепция безопасного труда в Республике Казахстан до 2030 года. В ней приоритет отдается превентивным мерам и активному вовлечению работников к управлению охраны труда, – проинформировал заместитель Премьер-министра.

Действует трехуровневая система социальной защиты работников. Организовано постоян­ное обучение госинспекторов. Тем самым на государственном уровне провозглашен приоритет безопас­ного труда, улучшения условий труда и сохранения трудовых ресурсов и определены основные направления деятельности на всех уровнях управления.

С видеообращением к участникам сессии выступил генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Марсело Аби-Рамия Каэтано. Свои пожелания высказали также глобальный посол Концепции нулевого травматизма Vision Zero Ханс-Хорст Конколевски и вице-президент Международной ассоциации инс­пекций труда Иван Шкловец.

Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова проинформировала о принимаемых мерах по обеспечению безопасных условий труда работников.

– Глобальные вызовы современного мира, события и результаты последних лет в очередной раз подчеркнули важность социальной политики с усилением акцентов на безопасность, благополучие людей, роль корпоративной культуры. Поэтому мы приступили к обновлению системы управления охраной труда, в трудовое законодательство введены новые нормы, касающиеся повсеместного внедрения системного подхода в управлении охраной труда и оценки профессиональных рисков, – сказала Тамара Дуйсенова.

Цифровые трансформации коснулись государственного контроля. Запущен функционал «Онлайн трудовой консультант», созданы предпосылки для развития внутреннего конт­роля. В результате принимаемых комплексных мер сохраняется положительная динамика по снижению производственного травматизма.

– Вместе с тем мы должны обозначить нарастающую проблему скрытого травматизма на наших предприятиях. А также вмес­те определить наши дальнейшие действия, цена бездействия слишком высока – это жизни людей. Требуется совместная целенаправленная работа со стороны Правительства, работодателей, профсоюзов, – подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Оценка профессионального риска станет ключевой процедурой в сфере охраны труда на предприятиях всех отраслей и видов деятельности. На ее результатах и будут обеспечиваться безопасность и охрана труда, в том числе представление гарантий при работе во вредных и опасных условиях.

Система обязательного страхования работников от несчастных случаев будет трансформирована в превентивную, направленную на недопущение травматизма и сопровождение пострадавшего работника при наступлении несчастного случая на весь период нетрудоспособности. Развитие профессиональных компетенций также будет выстроено на основе риск-ориен­тированного подхода.

В завершение стратегической сессии стороны подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве стратегических партнеров по продвижению концепции нулевого травматизма Vision Zero.

Также в эти дни в Международном выставочном цент­ре EXPO проходит выставка KIOSH-2022 с участием 35 компаний из Казахстана и России, которые представляют бренды из Италии, Германии, Китая, Турции и США.